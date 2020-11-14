Відповідне рішення було прийнято через погодні умови.

Американське космічне агентство НАСА перенесло з суботи на неділю спільний зі SpaceX запуск пілотованого корабля Crew Dragon з астронавтами Міжнародної космічної станції.

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Відповідне рішення було прийнято через погодні умови, повідомляє "Голос Америки".

На думку експертів, потужні вітри могли перешкодити забрати перший ступінь ракети, яка відділяється після запуску.

"Корабель має зловити ступінь, яка відокремилася приблизно за дев'ять хвилин після запуску", - зазначили в космічному агентстві.

NASA та SpaceX планують повторно використовувати цю ступінь для запуску другої команди на МКС наступного року.

Пуск має відбутися з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида. До складу експедиції увійдуть астронавти НАСА Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер, а також японський астронавт Соїча Ногучі. Місія триватиме шість місяців.

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Автор: Тамара Отовська