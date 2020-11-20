Музей американської Північної Кароліни отримав незвичайний подарунок від благодійників - скам'янілі скелети двох гігантських ящурів.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Як зазначається, особливість скам'янілості у тому, що динозаври застигли у тих самих позах, що й у момент смерті 67 мільйонів років тому - під час битви один з одним. У бою зійшлися хижак тиранозавр і травоїд трицератопс.
Повідомляється, що скелети переплетені, на додаток, чудово збереглися.
Науковці кажуть - оскільки знахідка лежала у землі - вціліли майже всі кістки. Тож вчені можуть дізнатися багато цікавого і нового про життя динозаврів.
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