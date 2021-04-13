Презентація цих послуг має відбутися на Diia Summit у квітні.

Міністерство цифрової трансформації цієї весни планує запустити перші послуги в розділі "Мої податки" на порталі держпослуг "Дія" та в однойменному мобільному додатку для оцифрованих документів і держпослуг, повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вже цієї весни на Diia Summit ми запустимо перші послуги на порталі і в додатку "Дія" в розділі "Мої податки". Вони будуть доступні для фізосіб-підприємців (ФОП) 1-3 групи без найманих працівників на спрощеній системі оподаткування", - написав він.

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Зокрема, через "Дія" можна буде задекларувати доходи; сплатити податки і збори ФОП (Єдиний податок і Єдиний соціальний внесок); отримати довідку про доходи і сплачені податки; переглянути дані про стан розрахунків з бюджетом.

Крім того, Федоров повідомив, що в додатку "Дія" буде сповіщення, коли податкова прийме декларацію громадянина або якщо вона її відхилить і в неї потрібно буде внести виправлення.

За його словами, також у "Дія" буде повідомлення про граничні терміни сплати податків, наявність податкових зобов'язань або заборгованості.

"Це значно заощадить кошти підприємцям, оскільки допоможе уникнути штрафу або пені за певну заборгованість", - написав він.

Додаток "Дія": як він працює

У жовтні 2020 року Міністерство цифрової трансформації представило оновлений мобільний додаток для оцифрованих документів "Дія 2.0". Оновлена версія програми містить такі документи: свідоцтво про народження дитини, довідку внутрішньо переміщеної особи, цифровий податковий номер на додаток до цифрового внутрішнього і закордонного паспортів, студентський квиток, водійські права, техпаспорт і автострахування, які були ще в старій версії. Також мобільний додаток відображає життєвий простір реєстрації проживання відповідно до паспорта або свідоцтва про народження.

Уряд визначив діджиталізацію країни як одне з основних завдань роботи, ключову роль відвівши порталу "Дія" як платформі взаємодії громадянина і державних органів влади.

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Автор: Павло Степанець