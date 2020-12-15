У роботі сервісів Google стався масштабний збій / фото REUTERS
Причиною масштабного глобального збою в роботі сервісів корпорації Google, зокрема Youtube та Gmail, стала проблема з внутрішньою квотою пам’яті серверів.
Про це повідомляється в офіційній заяві речника компанії.
У Google уточнили, що проблеми з доступом були до сервісів, які потребують авторизації.
"Ми перепрошуємо всіх, на кого вплинув збій. Ми проведемо ретельну перевірку, щоб переконатися, що ця проблема не повториться у майбутньому", - сказано в заяві Google.
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Глобальний збій в сервісах Google: що відомо
- У роботі онлайн-відеохостингу YouTube виник масштабний збій. Користувачі різних країн скаржилися на помилку сервера при спробі отримати доступ до відео.
- Проблема в основному торкнулася європейського регіону (включаючи Україну), а також східного узбережжя США, Японії, Австралії та Малайзії.
- Користувачі також повідомляли про проблеми з роботою пошти Gmail, сервісу Google Play, Google диска і навіть стартової сторінки пошуковика Google.
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