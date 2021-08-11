Компанія змінює політику щодо захисту користувачів до 18 років.

Google заявила про зміни в політиці конфіденційності для користувачів молодше 18 років.

"Деякі з наших найпопулярніших продуктів допомагають дітям і підліткам досліджувати цікаві для них теми, дізнаватися більше про навколишній світ і спілкуватися з друзями. Ми прагнемо постійно робити ці враження більш безпечними для них. Ось чому найближчими тижнями і місяцями ми збираємося запровадити низку змін в облікових записах Google для людей молодше 18 років", - йдеться в офіційному блозі компанії.

Зокрема, компанія блокуватиме таргетинг реклами на основі віку, статі та інтересів для користувачів молодше 18 років.

"Ми почнемо розгортання цих оновлень у наших продуктах у всьому світі найближчими місяцями. Наша мета - забезпечити додатковий захист і зручність розміщення реклами в Google відповідно до віку", - зазначають у компанії.

Також у своїй пошуковій системі у найближчі місяці Google збирається зробити безпечний пошук налаштуванням за замовчуванням для користувачів до 18 років. Крім того, компанія відключить історію місцеперебувань для таких користувачів без можливості включення, а також дасть можливість за запитом власне дітей або їх батьків/опікунів видаляти зображення з цими дітьми з результатів пошуку.

"Звісно, видалення зображення з пошуку не призводить до його видалення з інтернету, але ми вважаємо, що ця зміна допоможе молодим людям краще контролювати свої зображення в інтернеті", - кажуть у Google.

На YouTube для користувачів молодше 18 років компанія увімкне функцію перерви та нагадувань перед сном, відключить автовідтворення роликів, а також змінить налаштування завантаження відео за замовчуванням, зробивши їх найбільш конфіденційними. А на YouTube Kids - додасть опцію автовідтворення, але відключить її за замовчуванням, щоб батьки могли особисто контролювати процес перегляду.

Читайте такожGoogle закриє доступ до акаунтів з пристроїв зі старими версіями AndroidУ найближчі місяці компанія планує представити нові засоби захисту дітей і в Google Assistant, щоб не допускати появи контенту для дорослих, коли сервісом користується дитина.

У магазині додатків Google Play з'явиться новий розділ, що дозволяє батькам дізнатися, які програми підходять для сімейного використання на думку Google. Авторам додатків доведеться докладніше ділитися інформацією про використання зібраних даних, щоб батькам було легше вирішити, чи можна дитині користуватися такими додатками.

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Автор: Катерина Комолова