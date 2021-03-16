Через дії хакерського угруповання «Armageddon» куратори з країни-агресора могли отримати доступ до секретних даних вищих органів державної влади України.

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували масштабну кібератаку підконтрольних ФСБ РФ хакерів на урядові ресурси України.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, через дії хакерського угруповання «Armageddon» куратори з країни-агресора могли отримати доступ до секретних даних вищих органів державної влади України.

«Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося нейтралізувати наслідки та усунути передумови для потенційного несанкціонованого доступу російських спецслужб до державних інформаційних ресурсів», - йдеться у повідомленні

Про виявлені кіберзагрози поінформовано органи державної влади через платформу «MISP-UA». На цій платформі Ситуаційний центр кібербезпеки СБУ розмістив відповідні індикатори кіберзагроз; рекомендації щодо заходів із виявлення і запобігання фактам несанкціонованого втручання; інструменти для пошуку шкідливого програмного забезпечення.

СБУ провела широкомасштабні заходи для локалізації кібератаки спецслужб РФ. «Наразі СБ України спільно з Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора вживає всі необхідні заходи для фіксації численних кібератак з боку іноземних спецслужб. Правоохоронці здійснюють ефективне розслідування кіберінцидентів для встановлення всіх причетних осіб і притягнення їх до кримінальної відповідальності», - йдеться у повідомленні.

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Автор: Світлана Закелова