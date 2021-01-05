Космічний телескоп Хаббл сфотографував галактику, від краси якої захоплює дух.
Знімок був опублікований на сайті обсерваторії Hubble.
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Галактика під назвою NGC 6946 просто вражаюча. Тільки за останнє століття в ній було зареєстровано 10 наднових. Через це галактика отримала прізвисько "Галактика феєрверк". Для порівняння, наш Чумацький шлях дає в середньому всього 1-2 наднових за століття.
Ми можемо захоплюватися NGC 6946, оскільки вона розташована "обличчям" до нас, а не з боку "ребра". Галактика феєрверк відома своєю виключно високою швидкістю зореутворення.
Вона знаходиться на відстані 25,2 мільйона світлових років від нас, на кордоні північних сузір'їв Цефея і Лебедя.
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