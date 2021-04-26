Ця казково красива туманність знаходиться в сузір'ї Стрільця на відстані 15 тисяч світлових років від нас.

Телескоп Hubble сфотографував приголомшливо красиву туманність під назвою "Намисто".

Знімок був опублікований на сайті обсерваторії.

За даними вчених, ця туманність знаходиться в сузір'ї Стрільця на відстані 15 тисяч світлових років від нас.

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Туманність Намисто - також відома під менш гламурною назвою PN G054.2-03. 4 - утворилася парою близько обертових зірок, схожих на Сонце. Приблизно 10000 років тому одна з зірок розширилася і поглинула свого меншого супутника, створивши те, що астрономи називають "загальною оболонкою". Менша зірка продовжувала обертатися всередині свого більшого компаньйона, розкидаючи все на своєму шляху. Це кільце з уламків і сформувало туманність "Намисто".

Пара зірок, які створили туманність, залишаються настільки близько одна до одної - розділені всього декількома мільйонами кілометрів - що виглядають як одна яскрава точка в центрі знімка. Попри близьку відстань, зірки все ще несамовито кружляють одна навколо одної, завершуючи свій оборот по орбіті всього за добу.

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Автор: Катерина Лиманська