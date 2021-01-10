Спочатку технологія RealSense була основою для камери в стилі Kinect, призначеної для безконтактної взаємодії.

Компанія Intel представила RealSense ID - це рішення для розпізнавання осіб, засноване на технології визначення глибини RealSense.

Про це повідомляє The Verge.

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Як пише видання, спочатку технологія RealSense була основою для камери в стилі Kinect, призначеної для безконтактної взаємодії. Незабаром з'явилися й інші варіанти використання даної технології, а тепер компанія пропонує пристрої для безпечного розпізнавання осіб.

У компактному пристрої фахівці Intel змогли розмістити скануючі елементи на базі технології визначення глибини, нейронну мережу для ідентифікації осіб, виділену систему на чіпі та елемент безпеки, який шифрує та обробляє дані Користувача.

Пристрій повинен навчатися і вміти адаптуватися до змін особи, які можливі з плином часу.

Наприклад, він має розуміти, що це те ж саме обличчя, навіть якщо на ньому з'явилася рослинність або окуляри, або ж змінився відтінок шкіри. Пропонований модуль може бути інтегрований в інші продукти або ж використовуватися в якості автономного периферійного пристрою, який можна під'єднати до комп'ютера.

Технологія розпізнавання осіб

У травні 2020 року технологія розпізнавання осіб допомогла родині в Китаї знайти викраденого сина через 32 роки.

У червні 2020 року помилка технології розпізнавання обличчя призвела до неправомірного арешту темношкірого чоловіка в Детройті.

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Автор: УНІАН