Явище можна було спостерігати майже 3,5 години.

Жителі Землі стали свідками найдовшого часткового місячного затемнення за останні майже 600 років. Затемнення тривало майже 3,5 години.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

19 листопада відбулося найдовше місячне затемнення з 1440 року. Явище почалося об 11:04 за Києвом й тривало 3 години та 28 хвилин.

У тіні Землі опинилося 97,4% місячного диска. При цьому супутник нашої планети на якийсь час став яскравого кривавого відтінку.

Найкраще затемнення було видно в Північній та Південній Америці, а також в Азії та Австралії.

В Україні побачити затемнення можна було за допомогою відеотрансляції. Наступного разу подібне явище відбудеться у 2669 році.

Раніше УНІАН писав, що 19 листопада 2021 року Україна увійде в коридор місячних затемнень, який закінчиться сонячним затемненням 4 грудня. Тому в листопаді важливо звернути увагу на теми й ситуації, які виникнуть в цей період. Швидше за все, працювати з ними та вирішувати їх вам доведеться в майбутньому.

Місячне затемнення проходить по осі: Скорпіон-Телець. На момент затемнення, Сонце буде перебувати в знаку Скорпіон, а місяць - в Тельці. Особливо затемнення торкнеться Тельців і Скорпіонів.

Автор: Анастасія Горбачова