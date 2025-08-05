У несподіваному новому дослідженні передбачається, що очікувана тривалість життя Всесвіту становить набагато менше часу, ніж вважали раніше.

Нове дослідження пророкує, що очікувана тривалість життя Всесвіту значно коротша, ніж вважалося раніше, - і що його загибель почнеться вже через 10 мільярдів років.

Однак це лише одна з можливих теорій, і насправді ніхто не знає, коли закінчиться Всесвіт, пише Live Science. Взагалі існує дві основні теорії про те, як може загинути Всесвіт:

теорія "Великого замерзання", згідно з якою Всесвіт буде нескінченно розширюватися, доки всі зірки не вичерпають свою енергію і не охолонуть до абсолютного нуля;

згідно з якою Всесвіт буде нескінченно розширюватися, доки всі зірки не вичерпають свою енергію і не охолонуть до абсолютного нуля; теорія "Великого стиснення", яка припускає, що розширення Всесвіту - тимчасове явище, і що після певного моменту воно зміниться стисненням, яке зрештою призведе до зворотного Великого вибуху.

Вчені не можуть дійти згоди, яка з цих моделей є більш вірогідною, оскільки останні спостереження виявили серйозні невизначеності у швидкості розширення Всесвіту - це явище отримало назву "космологічна криза".

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Один зі способів розв'язання кризи - визначення істинного значення космологічної постійної, теоретичної "чарівної цифри", за допомогою якої можна обчислити темпи розширення. Але для цього необхідно спочатку з'ясувати, що таке темна енергія - таємнича сила або субстанція, яка, мабуть, і штовхає Всесвіт до розширення.

У зв'язку з цим на препринт-сервері arXiv було опубліковано нову наукову роботу. У ній дослідники проаналізували останні дані від Огляду темної енергії (DES) і Спектроскопічного інструменту темної енергії (DESI), які вказують на те, що темна енергія може складатися з аксіонів.

Аксіони - це гіпотетичні ультралегкі частинки, які майже не взаємодіють із матерією. Якщо вони справді існують, то це означає, що космологічна постійна має від'ємне значення, що, на думку вчених, призведе до Великого стиснення. Їхні розрахунки показують, що це відбудеться швидше, ніж очікувалося.

Згідно з їхньою новою моделлю, загальна тривалість життя Всесвіту становить близько 33 мільярдів років. Оскільки зараз його вік оцінюється в 13,8 мільярда років, виходить, що більше третини життя космосу вже позаду.

Якщо новий графік правильний, то розширення Всесвіту припиниться приблизно за 10 мільярдів років, після чого почнеться швидке стиснення, причому зі значно вищою швидкістю, ніж припускали попередні моделі. Раніше вважалося, що до Великого стиснення може пройти ще сотні мільярдів років.

Проте справжня природа темної енергії все ще залишається загадкою, а отже, нова модель залишається суто теоретичною.

Це далеко не перше дослідження, яке припускає, що Велике стиснення може початися раніше, ніж вважалося. У 2022 році вчені припустили, що розширення Всесвіту може припинитися вже через 100 мільйонів років.

Але якщо ж переможе сценарій Великого замерзання, якому надавав перевагу Альберт Ейнштейн, то кінець Всесвіту настане набагато пізніше.

Нещодавні дослідження показують, що найраніший можливий термін для Великого замерзання - це приблизно за 1 квінвінгвігінтильйон років (одиниця з 78 нулями).

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Раніше УНІАН повідомляв, що сучасні уявлення про будову Всесвіту були просто зруйновані після виявлення вченими Великої стіни Геркулеса.

Вона розташована значно ближче до Землі, ніж припускали раніше. Її довжина - приблизно 10 мільярдів світлових років.

Крім того, ми розповідали про моторошне попередження Стівена Гокінга. Він постійно попереджав, що будь-які цілеспрямовані спроби зв'язатися з інопланетянами можуть закінчитися зовсім не "обіймами".

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