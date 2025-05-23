Вчені закликали терміново розробити стратегії захисту від такого катаклізму.

Учені попередили про ризик настання на Землі масштабного блекауту через спалахи на Сонці.

Фахівці пояснили, що на Землю рухається потужний космічний радіаційний шторм, викликаний сильними спалахами на Сонці, пише Bild.

Зазначається, що один зі спалахів, що стався 14 травня, призвів до збоїв зв'язку в Європі, Азії та на Близькому Сході, а також до перебоїв в електропостачанні у східній частині США.

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Тепер же NASA та інші агентства попереджають про можливі нові викиди сонячної радіації найближчими днями. "Ми маємо готуватися до сонячних штормів так само, як готуємося до землетрусів, ураганів і кібератак", - наголосила американська влада.

Учені закликали терміново розробити стратегії захисту від такого катаклізму і розширити супутникове спостереження за сонячною активністю.

Інші новини науки

Нещодавно вчені дізналися, коли на Землі сталася найпотужніша сонячна буря. Масштаби найсильнішої сонячної бурі дають змогу зрозуміти, яку небезпеку становлять майбутні сонячні бурі для сучасної інфраструктури.

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