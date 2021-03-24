Кількість українських Youtube-каналів зі 100 тис. передплатників і більше у 2020 році зросла на 35% і каналів з 1 млн передплатників і більше - на 45%.

Кожен українець в середньому проводить у відеосервісі Youtube понад 55 хвилин на добу щодня, а сам сервіс є одним з найпопулярніших ресурсів в Україні.

Про це повідомила прес-служба компанії Google, яка володіє Youtube.

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Відзначається, що кількість українських Youtube-каналів зі 100 тис. передплатників і більше у 2020 році, в порівнянні з 2019 роком, зросла на 35% і каналів з 1 млн передплатників і більше - на 45%.

Серед найпопулярніших мов (окрім української та російської), на яких ведуть свої канали українські автори: англійська, іспанська, хінді та арабська.

Згідно з повідомленням, за останні три місяці понад 1 млрд користувачів по всьому світу дивилися канали українських авторів.

Як повідомила прес-служба, в умовах того, що протягом останнього року більшість людей була змушена залишатися вдома, велику популярність у світі отримав контент, який допомагав людям вчитися, розвиватися і відпочивати, не виходячи з дому.

"Так, щоденні перегляди відео домашніх тренувань зросли на 340%, відео з медитаціями зросли в переглядах на 35%, А перегляд кулінарних каналів збільшився на 45%. Час перегляду прямих трансляцій на YouTube у світі зріс в 10 разів за три роки, а глядачі дивляться прямі трансляції в середньому в 4 рази довше, ніж звичайні відео", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що в українському сегменті YouTube під час пандемії виникли досить унікальні тренди.

"Так, у грудні 2020 року освітній контент (фізика, математика і хімія) в Україні дивилися на 50% активніше, ніж за рік до цього. Значно зріс інтерес глядачів до локального туристичного контенту-відео про походи та рафтинг зросли в переглядах більш ніж на 80%. Одним з найцікавіших трендів в українському YouTube під час пандемії став контент, присвячений рибництву - час перегляду відповідних відео зріс на 50% у грудні 2020 року у порівнянні з груднем 2019 року", - сказано в повідомленні.

YouTube

YouTube-відеохостинг, що надає користувачам послуги зберігання, доставки та показу відео. Є найбільш відвідуваним відеосервісом світу. Належить американській технологічній компанії Google.

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Автор: Павло Степанець