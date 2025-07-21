Вчені з NASA вже вирішили, що пора б уважно стежити за всім, що відбувається.

Над хмарами та озоновим шаром зростає величезна аномалія. Десятиліттями вчені спостерігали ледь помітну, але стійку ваду в магнітному полі Землі.

Як пише Ecoticias, щось, що здавалося статичним, тепер почало розширюватися і розділятися. І найцікавіше, що це щось зависло над Південною Америкою і Південною Атлантикою. Це явище привертає увагу NASA і являє собою щось більше, ніж просто науковий курйоз.

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Річ у тім, що, як написало видання, Земля оточена магнітним полем, своєрідною невидимою бульбашкою, яка захищає людство від постійного бомбардування зарядженими сонячними частинками.

Це поле існує завдяки руху розплавленого заліза в зовнішньому ядрі Землі, на глибині тисяч кілометрів. Цей процес, званий геодинамо, створює електричні струми, що живлять магнітне поле. Але, як і все на нашій планеті, воно не ідеально однорідне.

Це пов'язано з кількома факторами, що впливають на стійкість цього поля. Один із них - величезна структура щільних порід, звана Африканською великою провінцією з низькими швидкостями зсуву, розташована під Африканським континентом. Вона настільки істотно впливає на генерацію поля, що в поєднанні з природним нахилом магнітної осі Землі призводить до утворення області з нижчою магнітною напруженістю.

Саме тут з'являється головний герой історії: Південно-Атлантична аномалія. Це велика область на небі між Південною Америкою і півднем Африки, де магнітне поле Землі значно слабше. NASA часто порівнює її з "вибоїною" і вона стає все більшою.

Учені дізналися про цю аномалію завдяки спостереженням. Зокрема, коли супутники пролітають через цей регіон, вони стикаються з потоком високоенергетичних сонячних частинок. Це означає, що обладнання може вийти з ладу, датчики можуть скинути показання, а всі дані можуть бути втрачені.

З 2020 року вчені помітили, що аномалія розділяється на дві окремі зони, кожна з яких має центр мінімальної магнітної напруженості. Тому в NASA вирішили, що пора б уважно стежити за всім, що відбувається.

Ба більше, дані, отримані за багато років, наприклад, дані, зібрані місією SAMPEX, слугують основою для прогностичних моделей, які допомагають інженерам планувати захищати супутники.

Хоча Південно-Атлантична аномалія безпосередньо не впливає на життя людей на Землі, вона демонструє щось важливе: наша планета динамічна і мінлива, навіть у своїх найглибших і невидимих системах.

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Учені кинули виклик 160-річній теорії походження життя на Землі. У новому дослідженні піддали сумніву одну з важливих гіпотез. Нове відкриття вчених може пролити світло на еволюцію життя на Землі.

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