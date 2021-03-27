Магнітні бурі в березні / фото ua.depositphotos.com

Останні дні березня відзначаться сплеском сонячної енергії, яка може негативно вплинути на наше самопочуття.

Магнітна буря - це коливання магнітного поля Землі, які викликані сплесками енергії на сонці. Такі бурі можуть нашкодити системам зв'язку і погіршити самопочуття.

Коли в березні очікуються магнітні бурі

Геомагнітні бурі в березні / скріншот tesis.lebedev.ru

Магнітні триватимуть три дні - з неділі 28 березня по вівторок 30 березня. Сонячна активність в перший день буде не дуже сильною, але в наступні два дні підніметься до рівня G1. 

Вплив магнітної бурі на здоров'я

Впливу бурі більше схильні метеочутливі і літні люди, а також власники хронічних хвороб і вагітні жінки. У дні підвищеної активності можуть спостерігатися наступні симптоми: головний біль, запаморочення, болі в м'язах і суглобах, підвищений артеріальний тиск, безсоння або сонливість, дратівливість, нудота.

Щоб легко перенести складний період, потрібно дотримуватися кількох правил.

  • Лягайте спати в один і той же час.
  • Відмовтеся від алкоголю і енергетиків, а також від жирної і смаженої їжі. Пийте більше зеленого і трав'яного чаю.
  • Не нервуйте і виключіть джерела стресу.
  • Відмовтеся від шкідливих звичок на період бурі.
  • Проводьте більше часу на свіжому повітрі. 

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Автор: Катерина Пулатова