З 20 листопада очікуються невеликі збудження магнітного поля.

Найближчі магнітні бурі в Україні / фото ua.depositphotos.com Найближчі магнітні бурі в Україні

З 20 листопада в Україні очікуються збудження магнітного поля Землі. Магнітної бурі не буде, проте геомагнітні хвилювання можуть вплинути на самопочуття деяких людей.

Коли найближча магнітна буря

19 і 20 листопада магнітосфера буде спокійною. Невеликий сплеск очікується 21 і 23 листопада. Дні 22, 24 і 25 листопада відзначаться відчутним магнітним збудженням. Збоїв в роботі приладів не буде, проте у метеочутливих людей можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

Як магнітна буря впливає на здоров'я

У період магнітної активності у людей з метеозалежністю і хронічними хворобами можуть виникнути такі симптоми:

запаморочення;

головний біль;

нудота;

слабкість;

сонливість;

біль в серці у літніх.

Щоб захиститися від негативного впливу магнітних коливань, заздалегідь підготуйте свій організм. У період магнітних збуджень висипайтеся, відмовтеся від кави і міцного чаю, не нервуйте, гуляйте на свіжому повітрі, не вживайте алкоголь і сигарети.

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Автор: Катерина Пулатова