З 20 листопада в Україні очікуються збудження магнітного поля Землі. Магнітної бурі не буде, проте геомагнітні хвилювання можуть вплинути на самопочуття деяких людей.
Коли найближча магнітна буря
19 і 20 листопада магнітосфера буде спокійною. Невеликий сплеск очікується 21 і 23 листопада. Дні 22, 24 і 25 листопада відзначаться відчутним магнітним збудженням. Збоїв в роботі приладів не буде, проте у метеочутливих людей можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.
Як магнітна буря впливає на здоров'я
У період магнітної активності у людей з метеозалежністю і хронічними хворобами можуть виникнути такі симптоми:
- запаморочення;
- головний біль;
- нудота;
- слабкість;
- сонливість;
- біль в серці у літніх.
Щоб захиститися від негативного впливу магнітних коливань, заздалегідь підготуйте свій організм. У період магнітних збуджень висипайтеся, відмовтеся від кави і міцного чаю, не нервуйте, гуляйте на свіжому повітрі, не вживайте алкоголь і сигарети.
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