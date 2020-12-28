Перший місяць року порадує нас спокійною геомагнітною обстановкою.

У січні 2021 року не очікується магнітних бур і коливань. Перший місяць року пройде досить спокійно.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це обурення геомагнітного поля Землі, яке пов'язане зі спалахами на сонці. Такі сплески можуть тривати від пари годин до декількох діб і викликати збої в роботі систем зв'язку. Магнітні бурі негативно впливають на самопочуття метеочутливих людей.

Коли очікуються магнітні бурі в січні 2021 року

У січні не очікується сильних сплесків і магнітних бур. Невеликі сплески очікуються 3, 5, 6 січня, а також з 18 в 21 січня. Ці обурення поля не вплинуть на роботу систем зв'язку, проте можуть позначитися на самопочутті деяких людей.

Вплив магнітних бур на організм

Дію магнітних бур відчувають на собі метеочутливі і літні люди, вагітні жінки і власники хронічних захворювань. Під час геомагнітної активності можуть виникати такі симптоми:

безсоння;

біль у м'язах і суглобах;

запаморочення і головний біль;

загострення хронічних захворювань;

плаксивість і дратівливість;

підвищений тиск.

Щоб повністю виключити негативний вплив геомагнітних сплесків, дотримуйтеся простих правил в несприятливий період.

Не нервуйте, позбудьтеся від стресів.

Лягайте спати раніше, висипайтеся.

Відмовтеся від куріння і алкоголю.

Під час бурі виключіть з раціону жирну і смажену їжу, фастфуд, солодощі, міцну каву і енергетики. Пийте більше води і зеленого чаю.

Проводьте більше часу на свіжому повітрі.

Перед сном приймайте контрастний душ.

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Автор: Катерина Пулатова