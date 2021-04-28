У травні очікується кілька великих бур.

Магнітна буря - це астрономічне явище, коли через підвищену сонячну активність відбувається обурення магнітного поля Землі. Геомагнітні бурі негативно впливають на самопочуття людей і роботу систем зв'язку. У травні очікується кілька великих сплесків сонячної енергії.

Коли в травні будуть магнітні бурі

Травень розпочнеться з підвищеної сонячної активності: сплески очікуються 2 і 3 травня. Однак сильної бурі в ці дні не буде. Наступний тривалий період підвищеної активності очікується з 12 по 17 травня. Найскладнішими будуть дні 13 і 14 травня - у ці дні очікуються магнітні бурі.

Вплив магнітних бур на здоров'я

Найсильніше бурі впливають на здоров'я літніх людей, вагітних жінок і власників хронічних захворювань. Під час бурі можуть виникати головні болі, запаморочення, біль у м'язах і суглобах, безсоння, підвищений тиск, дратівливість, загострення хронічних захворювань.

Щоб захистити організм від негативного впливу, слід дотримуватися деяких правил за кілька днів і в період бурі.

Відмовтеся від куріння і алкоголю в ці дні.

Замініть каву трав'яним чаєм.

Обмежте вживання жирної, смаженої їжі.

Лягайте спати в один і той же час.

Більше відпочивайте, частіше прогулюйтеся на свіжому повітрі.

Постарайтеся виключити з життя джерела стресу.

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Автор: Катерина Пулатова