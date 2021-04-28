Магнітні бурі в травні / фото atn.ua

Магнітна буря - це астрономічне явище, коли через підвищену сонячну активність відбувається обурення магнітного поля Землі. Геомагнітні бурі негативно впливають на самопочуття людей і роботу систем зв'язку. У травні очікується кілька великих сплесків сонячної енергії.

Коли в травні будуть магнітні бурі

Прогноз бур на травень 2021 / фото tesis.lebedev.ru

Травень розпочнеться з підвищеної сонячної активності: сплески очікуються 2 і 3 травня. Однак сильної бурі в ці дні не буде. Наступний тривалий період підвищеної активності очікується з 12 по 17 травня. Найскладнішими будуть дні 13 і 14 травня - у ці дні очікуються магнітні бурі. 

Вплив магнітних бур на здоров'я

Найсильніше бурі впливають на здоров'я літніх людей, вагітних жінок і власників хронічних захворювань. Під час бурі можуть виникати головні болі, запаморочення, біль у м'язах і суглобах, безсоння, підвищений тиск, дратівливість, загострення хронічних захворювань. 

Щоб захистити організм від негативного впливу, слід дотримуватися деяких правил за кілька днів і в період бурі.

  • Відмовтеся від куріння і алкоголю в ці дні.
  • Замініть каву трав'яним чаєм.
  • Обмежте вживання жирної, смаженої їжі.
  • Лягайте спати в один і той же час.
  • Більше відпочивайте, частіше прогулюйтеся на свіжому повітрі.
  • Постарайтеся виключити з життя джерела стресу.

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Автор: Катерина Пулатова