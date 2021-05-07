Це перший раз, коли один космічний корабель записав звук іншого зонда в світі за межами Землі.

Марсохід Perseverance записав звук вертольота Ingenuity під час четвертого польоту Червоною планетою.

Запис було зроблено за допомогою мікрофона на інструменті Perseverance SuperCam, передає НВ.

Це перший раз, коли один космічний корабель записав звук іншого зонда в світі за межами Землі, говорять члени команди марсохода.

"Цей запис стане золотою жилою для нашого розуміння марсіанської атмосфери", - говорить науковий керівник мікрофона SuperCam Девід Мімун, професор планетології в Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE-SUPAERO) в Тулузі, Франція.

У марсохода Perseverance є два мікрофони - інструментальний мікрофон SuperCam і один, який є частиною системи камери входу, спуску і посадки марсохода. Обидва мікрофони вже записували звук до 30 квітня - це був перший запис звуку, зроблений на поверхні Марса.

Perseverance записав на відео всі польоти Ingenuity на сьогодні з точки спостереження в 80 м від місця зльоту і посадки вертольота. Команда марсохода не намагалася записувати звук до цього вильоту, оскільки хотіли переконатися, що це ніяк не вплине на різні системи Perseverance.

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Також не було ніякої гарантії, що мікрофон SuperCam вловить звук ротора.

"Це хороший сюрприз. Ми провели тести і моделювання, які показали, що мікрофон ледь вловлює звуки вертольота, оскільки атмосфера Марса сильно гасить поширення звуку. Нам пощастило зареєструвати вертоліт на такій відстані", - сказав Мімун.

Також уточнюється, що Ingenuity не був таким шумним, як здається на записі. Члени команди ізолювали звук апарату і вирізали деякі інші частоти, щоб вертоліт було легше чути.

Місія Perseverance на Марсі

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Автор: Олександр Топчій