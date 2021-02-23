Мікрофон апарату зміг записати звуки в кратері Езеро.

Марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA продовжує ділитися з Землею даними. Апарат записав звуки з поверхні планети і записав панорамне відео.

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Нові дані з марсохода доступні на сайті NASA. Напередодні в агентстві провели прес-конференцію, на якій розповіли про перші успіхи місії і відповіли на запитання.

Зазначається, що мікрофон апарату зміг записати звуки в кратері Езеро 20 лютого. На записі чутний шум, який видає сам марсохід – це монотонне дзижчання. Але дослідники очистили запис і вловили кілька секунд «марсіанського бризу».

Perseverance також зняв широкоформатне панорамне відео з поверхні Марса у високій роздільній здатності.

Марсохід NASA Perseverance: що відомо

19 лютого NASA посадило марсохід Perseverance на поверхню Марса.

Після успішного приземлення марсохід став до виконання наукової програми з дослідження ландшафту Марса, оцінки його природних ресурсів і ризиків для наступних місій. Ця програма триватиме 2 роки, хоча вчені сподіваються продовжити її термін.

Апарат Perseverance оснащений науковими інструментами, камерами для зйомки і мікрофонами для запису звуку, вертолітним дроном і автономною навігаційною системою, що дозволяє пересуватися по складному рельєфу місцевості.

У NASA заявляють, що місія Perseverance є вирішальним і поворотним моментом у дослідженні Червоної планети. Марсохід доставить на Землю найбільш значущі зразки Марса для організації майбутніх місій.

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Автор: Дмитро Захаров