Microsoft запустила стрімінговий сервіс xCloud 15 Вересня 2020 року.

Американська корпорація Microsoft почала тестувати свій потоковий сервіс відеоігор xCloud для web-браузерів.

Читайте такожПов'язані з Росією хакери отримали доступ до вихідного коду програм MicrosoftЦе дозволить компанії в тому числі передавати ігри на мобільні пристрої під управлінням iOS і iPadOS. Про це повідомляє The Verge з посиланням на джерела всередині компанії. На даний момент сервіс тестується тільки для браузерів Google Chrome і Microsoft Edge, роздільна здатність 4K не буде підтримуватися в первісному варіанті, передає kommersant.

Сервіс xCloud

Microsoft запустила потоковий сервіс xCloud 15 вересня 2020 року.

Сервіс доступний в 22 країнах і поставляється разом з сервісом по підписці відеоігор Xbox Game Pass за $14,99 на місяць.

За допомогою програми користувачі смартфонів на операційній системі Android можуть передавати понад 100 відеоігор на свої мобільні пристрої.

Компанія не змогла домовитися з Apple про схожі умови і стала шукати спосіб обійти обмеження пристроїв iOS і iPadOS.

В Microsoft також розглядають можливість створення ТВ-приставки, за допомогою якої можна буде передавати ігри сервісу xCloud на телевізор.

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Автор: УНІАН