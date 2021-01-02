Передача нового варіанту збільшилась втричі під час локдауну в Англії у листопаді.

Нове дослідження показало, що новий штам коронавірусу передається значно швидше.

Про це повідомляє BBC.

Читайте такожВ Іспанії розробили спеціальний біосенсор для відстеження коронавірусу в повітрі

Мутований коронавірус збільшує так зване число R – показник заразності вірусу – на 0,4-0,7 одиниці.

Показник R у Британії оцінюється від 1,1 до 1,3. Кількість нових інфікувань впаде, як тільки показник буде нижчий за 1,0.

За словами британського вченого Акселя Ґарді, різниця між типами вірусу «значна».

«Існує велика різниця в тому, наскільки легко поширюється цей варіант вірусу. Це найсерйозніша зміна вірусу з початку пандемії», – зауважив він.

Науковці припускають, що передача нового варіанту збільшилась втричі під час локдауну в Англії у листопаді, водночас попередня версія COVID-19 скоротилась на третину.

Найшвидше «британський штам» поширився серед людей до 20 років, особливо серед дітей середнього шкільного віку. Та останні дані свідчать, що мутований коронавірус швидко поширюється серед всіх вікових груп.

«Серед можливих пояснень – перші дані були зібрані під час осіннього локдауну, коли школи ще були відчинені, а діяльність дорослих більш обмежували. Тепер ми бачимо, що новий тип підвищив заразність у всіх вікових групах», – цитують журналісти вчених.

Новий вид коронавірусу в Британії: що відомо

У грудні в Британії виявили новий штам коронавірусу, й у зв'язку з цим у Лондоні та на південному сході Англії запровадили жорсткі карантинні заходи. Пізніше стало відомо, що в країні виявлено ще один новий вид коронавірусу.

Через це багато країн припинили з Великобританією авіасполучення.

У МОЗ закликали українців утриматися від поїздок до Великобританії, Данії, Нідерландів і Австралії, де вже зафіксовано випадки циркуляції саме цього штаму коронавірусу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН