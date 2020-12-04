Американське аерокосмічне агентство NASA уклало контракти з чотирма приватними космічними компаніями, які погодилися передавати у власність агентства видобутий ними місячний грунт.
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Про це повідомляє прес-служба NASA.
Як повідомляється, компанії зберуть невелику кількість місячного реголіту з будь-якого місця на Місяці і нададуть в НАСА. Після передачі права власності зібраний матеріал стане винятковою власністю НАСА.
Компаній погодилися робити це за оплату в розмірі 5-15 тисяч доларів, але одна надала свої послуги за 1 долар.
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