За період пандемії аудиторія Netflix зросла на рекордні 26 млн користувачів.

У роботі відеосервісу Netflix спостерігаються проблеми, випливає з даних Downdetector. На збої скаржаться користувачі з Малайзії, Нідерландів, США, Франції та Німеччини.

Читайте такожTikTok випередив YouTube і Netflix за прибутком від покупок у додаткуНайчастіше користувачі не можуть підключитися до сервісу і мають проблеми з переглядом відео. Також спостерігаються проблеми з роботою самого сайту.

Netflix - американська розважальна компанія, постачальник фільмів і серіалів на основі потокового мультимедіа.

Станом на січень 2019 року у компанії налічувалося 139 млн передплатників по всьому світу, в тому числі 58,49 млн в США. За період пандемії її аудиторія зросла на рекордні 26 млн користувачів.

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Автор: УНІАН