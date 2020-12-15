У роботі відеосервісу Netflix спостерігаються проблеми, випливає з даних Downdetector. На збої скаржаться користувачі з Малайзії, Нідерландів, США, Франції та Німеччини.
Читайте такожTikTok випередив YouTube і Netflix за прибутком від покупок у додаткуНайчастіше користувачі не можуть підключитися до сервісу і мають проблеми з переглядом відео. Також спостерігаються проблеми з роботою самого сайту.
Netflix - американська розважальна компанія, постачальник фільмів і серіалів на основі потокового мультимедіа.
Станом на січень 2019 року у компанії налічувалося 139 млн передплатників по всьому світу, в тому числі 58,49 млн в США. За період пандемії її аудиторія зросла на рекордні 26 млн користувачів.
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