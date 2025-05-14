Гробниця Цинь Шихуанді може зберігати секрети неймовірної цінності, якщо тільки археологи коли-небудь наважаться її відкрити.

Гробниця Цинь Шихуанді, першого імператора Китаю, який правив із 221 до 210 року до нашої ери, залишалася недоторканою понад 2200 років.

Її в провінції Шеньсі виявили 1974 року фермери, які натрапили на теракотову армію солдатів і коней, що охороняли гробницю, пише Dailygalaxy. Хоча навколо цього місця проводилися численні розкопки, саму гробницю так і не було відкрито. Археологи не наважуються це зробити. Дослідження показало, що ці побоювання засновані як на стародавніх працях історика Сима Цяня, так і на сучасних наукових дослідженнях.

Теракотова армія, що охороняє гробницю Цинь Шихуанді, є однією з найзначніших археологічних знахідок XX століття. Вона складається з тисяч глиняних солдатів, колісниць і коней у натуральну величину, вишикуваних у бойовий порядок.

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Вважається, що це чудове відкриття служить духовною охороною подорожі імператора в загробне життя. Незважаючи на навколишні розкопки, сама гробниця залишається запечатаною, і археологи та історики побоюються ризиків, пов'язаних з її відкриттям.

Основна причина, через яку археологи не наважуються відкрити гробницю Цинь Шихуанді, полягає у вірі в те, що місце поховання імператора обладнане мінами-пастками, призначеними для знищення будь-яких зловмисників.

Стародавні тексти Сима Цяня, написані всього через 100 років після смерті імператора, описують різні пастки, встановлені в гробниці, включно з арбалетами і стрілами. Повідомляється, що ця зброя була розроблена для автоматичного пострілу в будь-кого, хто наважиться увійти. Хоча ці арбалети могли погіршитися за тисячоліття, загроза такої зброї залишається серйозною проблемою для нинішніх учених.

Одним з найбільш моторошних аспектів гробниці Цинь Шихуанді є ймовірне використання ртуті під час її будівництва. Стародавні записи припускають, що ртуть використовували для імітації річки Янцзи, річки Хуанхе і навіть великих морів. Це могло створити складне і високотоксичне рідке середовище всередині гробниці. Дослідження 2020 року засвідчило, що ртуть усе ще може витікати з тріщин у конструкції гробниці, становлячи небезпечний ризик для будь-кого, хто спробує відкрити її.

"Високолетюча ртуть може виходити через тріщини, які згодом утворилися в конструкції, і наше розслідування підтверджує стародавні літописні записи про гробницю, яку, як вважають, ніколи не відкривали і не розграбовували", - пояснила дослідницька група.

У світлі цих небезпек деякі дослідники розглядають можливість використання неінвазивних методів для дослідження гробниці Цинь Шихуанді. Такі технології, як 3D-сканування і георадар, були запропоновані як методи, що дають змогу зазирнути в гробницю без фізичного порушення.

Незважаючи на ці зусилля, поки що не розроблено рішення, яке дало б змогу провести ретельне дослідження без потенційної шкоди артефактам або самим дослідникам. Ідея дистанційного дослідження залишається найкращою надією на розкриття секретів гробниці, але вона також пов'язана з труднощами, особливо при роботі зі складними матеріалами, такими як ртуть.

Незважаючи на багатство скарбів гробниці Цинь Шихуанді, вона ніколи не була розграбована. Це збивало з пантелику археологів та істориків. Ртутні річки і смертельні міни-пастки, ймовірно, слугували стримувальним фактором для тих, хто намагався увійти. Кажуть, що гробниця імператора заповнена безцінними артефактами, включно із золотом, нефритом і церемоніальними предметами, які, як вважають, заховані в запечатаній камері. Такий рівень захисту гарантує, що гробниця залишається одним із найкраще збережених королівських поховань у світі.

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