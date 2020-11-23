Зближення Юпітера і Сатурна відбуваються приблизно кожні 19,6 року, проте цього разу відстань між ними буде найменшою з 1226 року.

Вперше з часів Середньовіччя Юпітер і Сатурн наблизяться один до одного на таку відстань, що із Землі будуть виглядати як яскрава подвійна планета.

Як пише Forbes, це відбудеться 21 грудня, у день зимового сонцестояння.

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Зазначається, що дві найбільші планети Сонячної системи насправді знаходитимуться на великій відстані одна від одної. Більш того, вони вирівнялися в одну лінію кілька тижнів тому. Однак, саме 21 грудня це можна буде побачити з Землі через швидке обертання нашої планети навколо Сонця.

Зближення Юпітера і Сатурна відбуваються приблизно кожні 19,6 року, проте цього разу вони будуть на рідкість близькі один до одного. При спогляданні із Землі 21 грудня 2020 року ці дві планети будуть візуально розділені відстанню менше видимого діаметра повного Місяця, і будуть схожі на "подвійну планету".

"Вирівнювання між цими двома планетами досить рідкісні. Вони відбуваються приблизно раз на 20 років. Але це наближення виключно рідкісне, що пов'язано з тим, наскільки близькі планети будуть один до одної. Вам доведеться повернутися незадовго до світанку 4 березня 1226 року, щоб побачити більш близьке вирівнювання між цими об'єктами, видимими в нічному небі", - говорить астроном із Райсівського університету Патрік Гартіган.

Спостерігати за цією подією можна буде в будь-якій точці Землі, де буде ясне небо. Якщо дивитися з боку Північної півкулі, планети будуть знаходитися низько в західному небі (на південному заході) приблизно через 45 хвилин - годину після заходу сонця.

Наступне подібне явище не повториться до 15 березня 2080 року.

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Переклад: Олександр Топчій