Компанія Ілона Маска Spacex планувала здійснити перший тестовий запуск прототипу міжпланетний корабель Starship, який, зокрема, має доставити людину на Марс.
Утім, як повідомили на сторінці SpaceX у Twitter, перед стартом сталося автоматичне вимкнення одного з двигунів Raptor на T-1 секунді.
Восьму тестову модель багаторазового міжпланетного космічного корабля Starship мали запустити на 15 кілометрів та згодом здійснити керовану вертикальну посадку назад на стартовий майданчик, пише УП.
Spacex вела трансляцію з пускового комплексу в містечку Бока Чика, штат Техас, де встановлено Starship SN8. Територія довкола комплексу буде перекрита до 1:00 9 грудня.
Маск зазначив, що з "ймовірність ⅓ (33.3% - ред) запуск пройде успішно".
"Сьогодні ми бачимо, чи можливий новий спосіб польоту (падіння?). Це великий крок до 100% багаторазових ракет, які зможуть доставити нас на Місяць і Марс. Можливо, не вийде з першого разу, тож побажайте нам удачі!", написав старший інженер SpaceX по посадці на Марс Ларс Блекмор о 23:15 за київським часом у Twitter.
Дослідницький літак NASA WB57, який для фото-відеозйомки запуску замовила SpaceX, вже перебував у повітрі неподалік стартового майданчика.
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Як зазначає Spacex, наступна тестова модель Starship 9 і 10 вже майже готові до запусків, а 11,12,13,14,15 та 16-та модифікації Starship зараз виготовляються.
У тестовому прототипі SN8, на відміну від ракети-носія Falcon 9, де встановлено двигуни Merlin, підйомну потужність забезпечують три двигуни Raptor.
Що цьому передувало
- 1 грудня Ілон Маск заявив: "Я повністю впевнений, що людина висадиться на Марс в найближчі шість років", а в кращому випадку - в наступні чотири роки.
- SpaceX 3 вересня провела ще одні успішні випробування прототипу корабля Starship. Тестова модель багаторазового корабля виконала політ на 150 метрів.
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