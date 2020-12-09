Тестову модель багаторазового міжпланетного космічного корабля Starship планували підняти на 15 кілометрів.

Компанія Ілона Маска Spacex планувала здійснити перший тестовий запуск прототипу міжпланетний корабель Starship, який, зокрема, має доставити людину на Марс.

Утім, як повідомили на сторінці SpaceX у Twitter, перед стартом сталося автоматичне вимкнення одного з двигунів Raptor на T-1 секунді.

Восьму тестову модель багаторазового міжпланетного космічного корабля Starship мали запустити на 15 кілометрів та згодом здійснити керовану вертикальну посадку назад на стартовий майданчик, пише УП.

Spacex вела трансляцію з пускового комплексу в містечку Бока Чика, штат Техас, де встановлено Starship SN8. Територія довкола комплексу буде перекрита до 1:00 9 грудня.

Маск зазначив, що з "ймовірність ⅓ (33.3% - ред) запуск пройде успішно".

"Сьогодні ми бачимо, чи можливий новий спосіб польоту (падіння?). Це великий крок до 100% багаторазових ракет, які зможуть доставити нас на Місяць і Марс. Можливо, не вийде з першого разу, тож побажайте нам удачі!", написав старший інженер SpaceX по посадці на Марс Ларс Блекмор о 23:15 за київським часом у Twitter.

Дослідницький літак NASA WB57, який для фото-відеозйомки запуску замовила SpaceX, вже перебував у повітрі неподалік стартового майданчика.

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Як зазначає Spacex, наступна тестова модель Starship 9 і 10 вже майже готові до запусків, а 11,12,13,14,15 та 16-та модифікації Starship зараз виготовляються.

У тестовому прототипі SN8, на відміну від ракети-носія Falcon 9, де встановлено двигуни Merlin, підйомну потужність забезпечують три двигуни Raptor.

Що цьому передувало

1 грудня Ілон Маск заявив: "Я повністю впевнений, що людина висадиться на Марс в найближчі шість років", а в кращому випадку - в наступні чотири роки.

SpaceX 3 вересня провела ще одні успішні випробування прототипу корабля Starship. Тестова модель багаторазового корабля виконала політ на 150 метрів.

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Автор: Олександр Топчій