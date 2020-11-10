Сьогодні у форматі онлайн-конференції стартує третя за осінь презентація компанії Apple. Слоган презентації - "One more thing " ("Ще дещо").
Де дивитися презентацію Apple онлайн
На офіційному сайті Apple можна подивитися презентацію онлайн з російськими субтитрами. Початок конференції - 10 листопада о 20:00 за Києвом.
Також презентація транслюватиметься на Youtube-каналі Apple. Початок о 20:00. Тут субтитрів не буде.
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Презентація Apple 10 листопада: текстова онлайн-трансляція
Що покаже Apple на презентації
Співробітники не розкривають тему презентації, проте аналітики мають припущення. Швидше за все, на сьогоднішній конференції будуть продемонстровані нові Mac комп'ютери з фірмовим ARM-процесорами від самої компанії Apple.
Раніше компанія випускала комп'ютери з чіпами від Intel. Гендиректор Apple Тім Кук повідомив цього літа, що компанія планує випускати комп'ютери на своїх процесорах.
За словами Кука, нові фірмові процесори мають більш високу продуктивність у порівнянні з минулими MacBook. Також оптимізувати програмне забезпечення під нові комп'ютери буде значно простіше.
Імовірно на презентації можуть показати MacBook Pro з чіпом від Apple або 13-дюймовий MacBook Air.
Ранні презентації Apple 2020
- 13 жовтня компанія Apple презентувала iPhone 12 Pro з підтримкою 5G.
- Інша новинка - новий iPhone 12 mini з 5,4-дюймовим екраном.
- 13 жовтня Apple представила iPhone 12.
- Компанія анонсувала нову версію розумної колонки HomePod-HomePod Mini - зменшену версію оригіналу в більш компактних розмірах.
- 15 вересня Apple представила оновлений "розумний" годинник Apple Watch і нові моделі iPad.
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