На сьогоднішній презентації компанія Apple продемонструє останні новинки.

Сьогодні у форматі онлайн-конференції стартує третя за осінь презентація компанії Apple. Слоган презентації - "One more thing " ("Ще дещо").

Де дивитися презентацію Apple онлайн

На офіційному сайті Apple можна подивитися презентацію онлайн з російськими субтитрами. Початок конференції - 10 листопада о 20:00 за Києвом.

Також презентація транслюватиметься на Youtube-каналі Apple. Початок о 20:00. Тут субтитрів не буде.

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Презентація Apple 10 листопада: текстова онлайн-трансляція

Що покаже Apple на презентації

Співробітники не розкривають тему презентації, проте аналітики мають припущення. Швидше за все, на сьогоднішній конференції будуть продемонстровані нові Mac комп'ютери з фірмовим ARM-процесорами від самої компанії Apple.

Раніше компанія випускала комп'ютери з чіпами від Intel. Гендиректор Apple Тім Кук повідомив цього літа, що компанія планує випускати комп'ютери на своїх процесорах.

За словами Кука, нові фірмові процесори мають більш високу продуктивність у порівнянні з минулими MacBook. Також оптимізувати програмне забезпечення під нові комп'ютери буде значно простіше.

Імовірно на презентації можуть показати MacBook Pro з чіпом від Apple або 13-дюймовий MacBook Air.

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Автор: Катерина Пулатова