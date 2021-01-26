Протокол ICQ 20 років тому був найпопулярнішим способом спілкування в мережі.

Побоювання з приводу безпеки даних в месенджері WhatsApp змушують користувачів по всьому світу шукати альтернативу. У Гонконзі це призвело до несподіваного стрибка популярності колись надпопулярного інтернет-пейджера ICQ.

Читайте також"Просимо в "Однокласники": росіяни запропонували Трампу перейти на російські соцмережі

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal. Протокол ICQ був створений в 1996 році і став одним з перших масових інтернет-месенджерів, досягнувши піку популярності в кінці дев'яностих. Однак поступово пішов у минуле - спочатку з появою соцмереж, а потім – з приходом доби смартфонів.

Проте, протягом усіх цих років ICQ змінював власників і модернізувався. Сьогодні він фактично являє собою один з безлічі месенджерів для смартфонів.

Останнім часом популярність ICQ в Гонконзі зросла - в період з 5 по 12 січня число завантажень зросло в 35 разів, що стрімко підняло месенджер в місцевих чартах додатків.

Багато користувачів обґрунтовують свій вибір ностальгією за дитинством, коли Інтернет ще знаходився на зорі свого становлення, а по телевізору йшли "Друзі".

Слід також зазначити, що станом на 2020 рік ICQ належить російській Mail.ru Group.

Що сталося з WhatsApp

На початку грудня 2020 року влада 48 американських штатів і Федеральна торгова комісія подали позови проти Facebook, звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства.

Від компанії вимагають, щоб вона продала придбані раніше WhatsApp і Instagram для відновлення добросовісної конкуренції.

8 січня 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp оновив свою угоду користувача, додавши пункт про передачу особистих даних користувачів корпорації Facebook.

10 січня 2021 року WhatsApp підтвердив, що буде передавати Facebook особисті дані користувачів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров