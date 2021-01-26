Побоювання з приводу безпеки даних в месенджері WhatsApp змушують користувачів по всьому світу шукати альтернативу. У Гонконзі це призвело до несподіваного стрибка популярності колись надпопулярного інтернет-пейджера ICQ.
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Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal. Протокол ICQ був створений в 1996 році і став одним з перших масових інтернет-месенджерів, досягнувши піку популярності в кінці дев'яностих. Однак поступово пішов у минуле - спочатку з появою соцмереж, а потім – з приходом доби смартфонів.
Проте, протягом усіх цих років ICQ змінював власників і модернізувався. Сьогодні він фактично являє собою один з безлічі месенджерів для смартфонів.
Останнім часом популярність ICQ в Гонконзі зросла - в період з 5 по 12 січня число завантажень зросло в 35 разів, що стрімко підняло месенджер в місцевих чартах додатків.
Багато користувачів обґрунтовують свій вибір ностальгією за дитинством, коли Інтернет ще знаходився на зорі свого становлення, а по телевізору йшли "Друзі".
Слід також зазначити, що станом на 2020 рік ICQ належить російській Mail.ru Group.
Що сталося з WhatsApp
- На початку грудня 2020 року влада 48 американських штатів і Федеральна торгова комісія подали позови проти Facebook, звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства.
- Від компанії вимагають, щоб вона продала придбані раніше WhatsApp і Instagram для відновлення добросовісної конкуренції.
- 8 січня 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp оновив свою угоду користувача, додавши пункт про передачу особистих даних користувачів корпорації Facebook.
- 10 січня 2021 року WhatsApp підтвердив, що буде передавати Facebook особисті дані користувачів.
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