Одягнувши окуляри та подивившись на страву, картинка фіксує її та відправляє зображення на сервер. Там і рахується калорійність їжі, а інформація з’являється згодом на екрані смартфона.

Український винахідник Сергій Лисін, який розробив «розумні» окуляри, що рахують калорії, здобув золоту медаль на Міжнародній виставці інновацій у Женеві "The International Exhibition of Inventions of Geneva".

Про це повідомляє Мала академія наука, передає УП.

Там розповідають, що це один з найбільших та найпрестижніших щорічних конкурсів у світі, в якому беруть участь розробники із 45 країн.

Свій винахід Сергій назвав Nutis. Розумні окуляри можуть порахувати калорійність страви за лічені секунди. За допомогою мобільного додатку окуляри відображають, скільки енергії спожито і скільки витрачено. Одягнувши окуляри та подивившись на страву, картинка фіксує її та відправляє зображення на сервер. Там і рахується калорійність їжі, а інформація з’являється згодом на екрані смартфона.

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"Користувач може контролювати свій денний раціон: кожний прийом їжі окуляри порахують, а в кінці дня додаток виставить "рахунок" спожитих за день калорій. Це буде корисно не лише тим, хто турбується про свою фігуру, а й, наприклад, людям з алергією чи хворим на діабет: додаток підкаже, які продукти можна їсти, а від яких краще відмовитись", – пояснює Сергій.

Також Nutis має вбудований трекер, який стежить за фізичною активністю – ходьбою, бігом, тренуваннями.

Розумні окуляри можуть рахувати не лише калорійність спожитої їжі, а й кількість випитої води. Також керувати системою можна голосом. А ще Nutis допомагає шукати рецепти страв.

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Автор: Денис Прядко