Цей запуск став 21-ю місією для кораблів SpaceX та першою для модернізованого вантажного корабля компанії.

Компанія SpaceX вперше запустила у неділю, 6 грудня, оновлену вантажну версію свого космічного корабля Dragon, який має доставити до Міжнародної космічної станції низку корисних вантажів.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на NASA та SpaceX.

Недільний запуск став 21-ю місією для кораблів SpaceX та першою для модернізованого вантажного корабля компанії.

Запуск корабля на ракеті Falcon 9 відбувся зі стартового майданчика у Флориді об 11:17 (18:17 за київським часом). Планується, що корабель прибуде до МКС близько 13:30 (20:30 за київським часом) у понеділок, 7 грудня. Там він залишатиметься впродовж місяця.

На відміну від Dragon Crew, який може вмістити на борту до семи членів екіпажу або чотири людини і вантаж, оновлена вантажна версія корабля має вдвічі більше шафок для зберігання наукових та дослідних зразків для транспортування на Землю та з неї.

Також корабель може зберігати корисне навантаження протягом усього часу перебування на МКС як додаток до лабораторії на станції. Так, чотири вантажі з живленням перебуватимуть на кораблі протягом усього часу пристикування.

Окрім цього, вантажна версія корабля може зробити більше поїздок: якщо Dragon Crew був розрахований на дві поїздки до МКС та назад, то нова версія може зробити п'ять.

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Загалом корабель доставить до космічної станції 2 972 кілограми корисних вантажів: приладдя для екіпажу, матеріали для наукових досліджень, екіпірування для виходу у космос, апаратуру та комп'ютерні ресурси.

Зокрема до МКС доставлять матеріали для досліджень бактерій та грибків проєкту BioAsteroid, матеріали досліджень змін клітин серцево-судинної системи в умовах невагомості (програма Cardinal Heart), зразки для проєкту HemoCue, за яким науковці визначають кількість лейкоцитів в умовах мікрогравітації, матеріали для дослідження процесів у клітинах і тканинах головного мозку тощо.

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Автор: УНІАН