Дослідження допоможе вченим зрозуміти, як чорні діри обертаються та чому пульсари такі яскраві

Компанія SpaceX, яку заснував Ілон Маск, запустила ракету-носій Falcon 9 з малою астрофізичною лабораторією Imaging X-ray Polarimetry Explorer. Телескоп IXPE буде досліджувати чорні діри, нейтронні зірки та пульсари.

Пряма трансляція запуску велася на YouTube-каналі SpaceX.

Відзначається, що лабораторія оснащена трьома рентгенівськими поляриметрами, які чутливіші, ніж обладнання у використовуваних обсерваторіях.

Читайте такожАстрономи показали нове яскраве фото галактики і розповіли, як телескоп Hubble його зробивОсновне завдання IXPE - вивчати рентгенівське випромінювання, що утворюються при нагріванні газу до сотень мільйонів градусів біля чорних дір, пульсарів та активних ядер галактик. Дослідження допоможе вченим зрозуміти, як чорні діри обертаються і викидають джети, а також чому пульсари такі яскраві в рентгенівському діапазоні.

Отримані дані допоможуть сформувати зображення будь-яких космічних об'єктів, які видно в рентгенівському діапазоні.

Як раніше повідомляв УНІАН, компанія SpaceX провела запуск важкої ракети-носія Falcon 9 з черговою партією з 48 супутників Starlink. Крім цих супутників також на орбіту були виведені два нових супутників геопросторової розвідки компанії BlackSky.

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Автор: Анастасія Горбачова