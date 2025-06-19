Цей дворянин, імовірно, був частиною аристократії того часу, трохи нижче за короля Синьозубого в соціальній ієрархії.

Археологи виявили в Данії 30 могил епохи вікінгів, які, ймовірно, належали елітній сім'ї, що могла служити під керівництвом Гаральда Синьозубого, знаменитого короля Данії та Норвегії, який правив у X столітті.

Як пише Live Science, у чудових могилах було знайдено монети, перли та кераміку, згідно з перекладом заяви Музею Моесгаарда, який керував розкопками.

Поховання епохи вікінгів (793-1066 рр. н. е.) виявляють нечасто, повідомила археолог музею і керівник розкопок на місці поховання Лів Свідсинг Рехер-Лангберг. За її словами, більшість могил цього часу знайдено з невеликою кількістю або без похоронного інвентарю. Однак ці нещодавно виявлені поховання в Лісб'єрзі, недалеко від Орхуса, містили надзвичайно велику кількість розкішних предметів, що дає змогу припустити, що поховані в них люди були заможними і мали високий статус.

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"Місце поховання тут, у Лісбйорзі, вельми особливе", - сказала вчена.

Археологи знайшли неподалік ферму вождя, тому вони пов'язали ці могили з ним. Цей дворянин, імовірно, був частиною аристократії того часу, трохи нижче за короля Синьозубого в соціальній ієрархії. Він був надзвичайно впливовим, об'єднавши племена регіону в одне королівство - ось чому технологія, що об'єднує електронні пристрої, названа на його честь.

"Вождь у Лісбйорзі мав величезну владу - економічну, політичну, релігійну та соціальну", - сказала Рехер-Лангберг.

Цікаво, що могили, які, ймовірно, датуються кінцем 900-х років, різняться за розміром і екстравагантністю. Ця відмінність може вказувати на змішання соціальних статусів серед похованих, можливо, сім'ї вождя та їхніх поневолених людей, йдеться в заяві археологів.

"Найвинятковішою" могилою була жіноча скринька, повідомила Ная Кьяргорд Лаурсен, представниця Музею Моесгор. Труна мала найкращі деталі, заклепки та вдосконалений запірний механізм.

Зазначається, що використовуючи рентгенівське сканування, команда виявила, що в скриньці були багато прикрашені особисті речі, включно з коштовностями, голкою та елегантною парою ножиць. Вони знайшли більше речей в інших могилах, а також зуби і кістки деяких із похованих людей.

Попередні дослідження в цьому районі показали, що там були сліди доримського залізного віку (500-1 рр. до н. е.). Але навіть після того, як поблизу було виявлено ферма вождя, у них не було ніяких підстав припускати, що там також були могили епохи вікінгів. Рехер-Лангберг сказала:

"Це був величезний сюрприз. Ми просто не очікували знайти могили".

Коли розкопки майже завершено, команда відправила багато з об'єктів на аналіз і збереження у відділ природничих наук і охорони природи музею, розповів К'єргорд Лаурсен. Людські рештки, дерево і ґрунт із розкопок також будуть проаналізовані.

"Сподіваюся, все це призведе до ще більшої кількості досліджень у цьому районі", - додала Рехер-Лангберг.

Важливо, що ці артефакти будуть виставлені в Музеї Мосгаарда в Данії цього літа.

Новини про вивчення вікінгів

Понад 1100 років тому жінки-вікінги підтримували тісний дружній зв'язок зі своїми чотириногими друзями. Це підтверджує нещодавнє археологічне відкриття в Норвегії церемоніального човна X століття. Місце поховання, яке, ймовірно, належало елітній жінці вікінгів, виявило зворушливу деталь: собаку, обережно покладеного біля її ніг. Археологи з Арктичного університету Норвегії досліджували останки скелета в "човнової могилі", знайденої на норвезькому острові Сенья.

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