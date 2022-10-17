За його словами, це станеться, коли Росія почне втрачати анексований Крим.

Американський бізнесмен, засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск ніяк не вгамується із заявами щодо російсько-української війни. Цього разу він заявив, що Росія точно застосує ядерну зброю, якщо почне втрачати Крим.

Про це він заявив у Twitter.

"Якщо Росія постане перед вибором: втратити Крим або застосувати ядерну зброю на полі бою, вони виберуть останнє. Ми вже всіляко введили санкції/обмежували Росію, тож що їм ще втрачати?", - написав Маск. Відео дня

При цьому він вважає поганою ідеєю завдати превентивного ядерного удару по Росії. "Якщо ми знищимо Росію ядерною зброєю, вони знищать нас, і тоді у нас буде Третя світова війна", - зазначив він.

Мільярдер зауважив, що "Росія абсолютно сприймає Крим як центральну частину РФ". Крим також має критичне значення для національної безпеки Росії, оскільки це їхня південна військово-морська база.

"З їхньої точки зору, втрата Криму – це все одно, що для США втрата Гаваїв і Перл-Харбора", - підсумував Маск.

Ілон Маск та Україна: скандали

У жовтні Маск спровокував скандал, коли висловився про ситуацію в Україні і запропонував "мирний план", згідно з яким Київ повинен "подарувати" Крим Москві для уникнення ескалації та ядерної війни. Згодом йому довелося виправдовуватися з цими словами, а в ЗМІ з'явилася інформація, що мільярдер нібито напередодні спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним. Сам Маск це заперечує.

На тлі скандалу Маск заявив, що все ж хоче завершити операцію і придбати Twitter.

Він заявив, що військову агресію РФ нібито зупинить: проведення повторних "виборів" на окупованих територіях України під наглядом ООН, відмова від окупованого Криму, забезпечення водопостачання півострова і прийняття нейтрального статусу для України. Крім цього, інженер заявив, що Крим став українським нібито через "помилку Хрущова".

Згодом почалися проблеми з проектом Маска - Starlink. 7 жовтня видання Financial Times, посилаючись на джерела в українській владі та Збройних силах, писало про збої у роботі терміналів Starlink на передовій.

Стверджувалося, що термінали припиняють працювати під час активних боїв на окупованих Росією територіях. За словами співрозмовників видання, це викликало неабияку паніку серед українських бійців. Ілон Маск заявив, що інформація про це "засекречена".

Також, за даними західних ЗМІ, Маск відмовив Україні у використанні Starlink в окупованому Криму.

У вересні компанія SpaceX направила листа до Пентагону з попередженням, що більше не може продовжувати фінансувати послуги Starlink.

У листі також було зроблено запит до Пентагону перейняти фінансування щодо використання послуг Starlink для українського уряду та армії, що, за твердженнями SpaceX, коштуватиме понад 120 мільйонів доларів до кінця цього року і може коштувати ще близько 400 млн доларів на наступні 12 місяців.

14 жовтня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна знайде рішення для продовження роботи супутникових інтернет-терміналів Starlink.

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