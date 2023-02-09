Сьогодні керівництво компанії SpaceX заявило про рішення обмежити використання зв'язку Starlink для управління дронами.

В Офісі президента України відповіли на рішення керівництва компанії SpaceX обмежити використання Збройними силами України терміналів Starlink для керування дронами.

Сьогодні президент компанії Гвінн Шотвелл офіційно оголосила, що SpaceX не хоче, щоб українські військові використовували технології SpaceX для наступальних ударів, тому обмежує доступ українських військових до управління дронами через Starlink.

Як зазначив у відповідь радник голови ОП Михайло Подоляк у своєму Twitter, пані Шотвелл в особі керівництва компанії потрібно визначитися: чи підтримує SpaceX росіян в їх "праві" на вбивство українців, або ж відстоює свободу України та її нації.

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"Рік опору України і компанії повинні для себе вирішити - або вони на стороні права на вільне життя і України, і тоді не вигадують як нашкодити, або вони на стороні РФ і її "права" на вбивства, захоплення територій. SpaceX та пані Шотвелл бажано вибрати конкретну опцію", - написав він.

Співпраця України та SpaceX

Starlink - проект американської компанії SpaceX з розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку. Компанія забезпечує стабільний інтернет та зв'язок у багатьох куточках світу, її засновником є Ілон Маск.

Внаслідок значних пошкоджень українських телекомунікацій від ракетних ударів росіян, Україна потребує додаткового обладнання з боку партнерів, одним з таких стала компанія SpaceX. Буквально 13 грудня 2022 року парламент скасував законодавчу норму про сплату ПДВ та мит при ввезенні генераторів, Starlink та іншого обладнання, щоб полегшити взаємне партнерство.

Також 20 грудня стало відомо, що Україна домовилася з компанією про отримання в найближчі місяці ще понад 10 тисяч антен Starlink.

Однак відносини між SpaceX та Україною не можна назвати стабільними. Ще в листопаді 2022 року Ілон Маск раптово оголосив про підвищення вартості місячної абонплати за користування послугою супутникового інтернету Starlink для України. Також він відзначився своїми проросійськими висловлюваннями в соціальних мережах.

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