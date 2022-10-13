Маск особисто відмовив у доступі до Starlink на окупованих територіях, зокрема, в Криму.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну глава компанії SpaceX відхилив запит української сторони на підключення до системи супутникового інтернету Starlink на окупованих Росією територіях.

Про це заявив аналітик і президент Eurasia Group Ян Бреммер, повідомляє Businessinsider.

Як пише видання, Маск особисто відмовив у доступі до Starlink на окупованих територіях, зокрема, в Криму.

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За словами Бреммера, в особистій бесіді Маск пояснив, що цей крок може призвести до "потенційної ескалації" конфлікту. Маск також вважає, що спроба відвоювати півострів у російських військ може призвести до ядерної війни.

Starlink для України:

26 лютого глава Мінцифри Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням відправити в Україну станції Starlink для доступу до супутникового інтернету.

Вже 27 лютого Маск погодився надати обладнання. А перша партія абонентських скриньок прибула вже 28 лютого.

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін попередив підприємця, що йому "доведеться відповідати по-дорослому" за передачу Україні станцій Starlink. Маск, відповідаючи на погрози, іронічно написав: "Якщо я помру за загадкових обставин, було приємно вас знати".

Станом на 22 серпня 2022 року Україні працювали близько 18 тисяч станцій Starlink.

Скандальні коментарі Ілона Маска щодо ситуації в Україні

3 жовтня американський підприємець Ілон Маск опублікував у Twitter "мирний план", який нібито має допомогти закінчити війну в Україні.

На думку Маска, військову агресію Росії зупинить проведення повторного голосування на окупованих російськими військами територіях України під наглядом ООН. При цьому Маск плутав поняття "референдум" і "вибори", називаючи те, що відбулося в 4 областях України 23-27 вересня, "виборами".

Також він переконаний, що Україні треба відмовитися від Криму і забезпечити водопостачання півострова. Мовляв, спроба повернути Крим спричинить багато жертв і може спровокувати ядерний удар.

На додаток, мільярдер виступив за нейтральний статус для України.

На повідомлення Маска відреагували не тільки обурені користувачі мережі, а й президент України Володимир Зеленський та радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи його заяви, підкреслив, що не варто прикривати словом "мир" заклики до захоплення нових територій і вбивства тисяч невинних українців.

А президент Литви Гітанас Науседа запропонував мільярдерові уявити, що хтось намагається вкрасти колеса його Tesla і стверджує, що вони проголосували за це.

Пізніше в Білому домі також прокоментували "мирний" план Маска, підкресливши, що будь-які рішення по Україні мають обговорюватися з Україною.

У Росії "мирну ініціативу" Маска сприйняли вкрай позитивно.

Зрештою Маск вирішив виправити ситуацію і заявив, що "дуже підтримує Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні та, можливо, світові".

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