Проблеми мали місце вздовж лінії фронту у східній частині Харківської області, Донецькій та Луганській областях.

Українські військові, що перебувають на передовій, скаржаться на збої в роботі терміналів Starlink.

Про це пише Financial Times.

Деякі з відключень призвели до "катастрофічних" втрат зв'язку останніми тижнями, сказав один високопоставлений український урядовий чиновник, безпосередньо знайомий з проблемою.

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Збої Starlink зауважені у випадках, коли бійці проривалися на окуповані території в Херсонській і Запорізькій областях. Проблеми мали місце вздовж лінії фронту у східній частині Харківської області, Донецькій та Луганській областях.

Збої зв'язку викликали панічні дзвінки солдатів на "червону лінію".

Координатор Благодійного фонду Сергія Притули Роман Синіцин сказав, що проблема може виникнути через те, що SpaceX намагалася запобігти її неправомірному використанню російськими військами.

За його словами, відключення зв'язку відбувалося у районах, щойно деокупованих, коли їх звільнення "ще не було оприлюднено".

Українським військовим і SpaceX необхідно більш тісно координувати свої дії, додав Синіцин.

Два західних чиновника заявили, що їм відомо про відключення зв'язку, але відмовилися від подальших коментарів, в тому числі щодо їхнього місцезнаходження.

Starlink для України

Зараз в Україні працює близько 18 тисяч станцій Starlink. Вони допомагають українцям завжди бути на зв'язку, а об'єктам критичної інфраструктури працювати в складних умовах.

26 лютого голова Мінцифри Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням відправити в Україну станції Starlink для доступу до супутникового інтернету. Той погодитися надати обладнання на наступний день. А перша партія абонентських скриньок прибула вже 28 лютого.

У РФ через це навіть стали погрожувати Маску. Зокрема, глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін попередив підприємця, що йому "доведеться відповідати по-дорослому" за передачу Україні станцій Starlink. Маск, відповідаючи на погрози, іронічно написав: "Якщо я помру за загадкових обставин, було приємно вас знати".

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