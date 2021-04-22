Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що на Україну очікуватимуть негативні наслідки, якщо у найближчі 2-3 роки вона не налагодить власне виробництво вакцин.

Міністерство охорони здоров’я пропонує на базі Інституту епідеміології та інфекційних хвороб створити лабораторію з розроблення вакцин.

Про це заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив під час наради під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і за участі керівників провідних наукових установ та інститутів, повідомляє Урядовий портал.

Як наголосив глава уряду, ситуація з дефіцитом вакцин проти COVID-19 у світі продемонструвала необхідність створення власної лабораторії в Україні.

«Сьогодні увесь світ стоїть у черзі за вакциною, і очевидним стає факт, що Україні необхідно мати власну базу для розроблення вакцин. Це стратегічне питання, оскільки будівництво сучасної інфраструктури за світовими зразками дозволить нам відновити науковий потенціал та розробляти препарати для захисту від різних хвороб», — зазначив Шмигаль.

Ляшко зауважив, що одним із варіантів, який розглядає МОЗ, є створення лабораторії на базі Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського.

«Паралельно маємо план створити в інституті відкритий науковий простір, який буде об’єднувати всіх науковців для проведення досліджень», — сказав Ляшко.

Заступник міністра охорони здоров’я підкреслив, що такий відкритий кластер дасть Україні поштовх до відновлення виробництва імунобіологічних препаратів, зокрема для лікування онкологічних хвороб.

За підсумками наради прем’єр-міністр дав доручення упродовж двох тижнів опрацювати питання інфраструктури та визначити шляхи фінансування для створення в Україні лабораторії високого рівня.

Українська вакцина проти коронавірусу: історія питання

20 жовтня 2020 року президенту Володимиру Зеленському презентували результати доклінічних досліджень українського кандидата на вакцину від COVID-19.

26 жовтня 2020 року глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що українська вакцина від COVID-19 буде розроблена приблизно за рік, якщо всі дослідження пройдуть успішно.

19 квітня 2021 року Зеленський заявив, що виступає за якнайшвидше створення в Україні лабораторії з розробки вакцин та ліків. Зеленський наголосив, що Україні вкрай необхідно якнайшвидше підготувати найсучаснішу лабораторію для розробки вакцин та ліків. На ці цілі цьогоріч в держбюджеті передбачено 100 млн грн. Міністерство охорони здоров’я шукає шляхи вирішення цього завдання.

Того ж дня Степанов заявив, що на Україну очікуватимуть негативні наслідки, якщо у найближчі 2-3 роки вона не налагодить власне виробництво вакцин.

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Автор: Вікторія Токарєва