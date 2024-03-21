Надтекучий вихор допомагає фізикам дізнатися більше про поведінку чорних дір.

Перший у своєму роді "квантовий торнадо" досяг рекордної імітації чорної діри. Про це повідомляє Science Alert.

Вир, створений в охолодженому практично до абсолютного нуля гелії, імітує гравітаційне середовище чорних дір з такою високою точністю, що дає безпрецедентне розуміння того, як вони тягнуть і спотворюють простір-час навколо себе.

"Використання надплинного гелію дало нам змогу вивчити крихітні поверхневі хвилі більш детально і точно, ніж у наших попередніх експериментах із водою", - каже фізик Патрік Шванчара з Ноттінгемського університету у Великій Британії, який керував дослідженням.

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Чорні діри, мабуть, найдивніші та найекстремальніші об'єкти в усьому Всесвіті. Їх також дуже важко вивчати, оскільки вони не дають жодного випромінювання.

Один зі способів дізнатися про них більше - створити аналоги чорних дір. Одним із типів аналогів чорної діри є вихор або вир.

Будь-який матеріал, який наближається досить близько до чорної діри, починає кружляти навколо неї, а потім падати на неї, як вода кружляє і дзюрчить у каналізаційній трубі.

Це порівняння настільки вдале, що вчені навіть побудували водні вихори для вивчення поведінки чорних дір. Однак Шванчара та його колеги пішли ще далі - за допомогою надплинного гелію. Команда використовувала незвичайні квантові властивості надплинного гелію-4 для створення свого роду "квантового торнадо".

Вивчаючи цей торнадо, дослідники змогли виявити схожість між вихровим потоком і впливом чорної діри, що обертається, на викривлений простір-час навколо неї.

І це тільки початок. Тепер, коли дослідники продемонстрували, що їхній експеримент працює так, як вони планували, вихор готовий відкрити нову галузь науки про чорні діри.

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