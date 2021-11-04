Цьогоріч організатори заходу впроваджують систему національних франшиз у різних країнах світу.

У Вашингтоні Мала академія наук України підписала контракт про створення в нашій країні першої національної Олімпіади геніїв (Genius Olympiad Ukraine).

Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, інформує прес-служба МОН.

"Genius Olympiad – це найбільший міжнародний конкурс наукових проектів з охорони довкілля та екології, участь у якому щороку беруть понад тисяча школярів з-понад 80 країн світу", – сказав міністр.

При цьому він висловив упевненість, що креативні школярі з України зможуть показати достойні результати.

Читайте такожТалановиті українські школярі братимуть участь у програмі NASAЗа його словами, змагання проходять у Державному університеті Нью-Йорка, а заснувала його американська організація Terra Science and Education.

У МОН пояснили, що цьогоріч організатори заходу впроваджують систему національних франшиз на проведення Олімпіади геніїв у різних країнах світу. Національний відбір стане першим етапом для участі в міжнародному фіналі в США.

Запуск пілотних проектів заплановано в Україні, Мексиці, Південній Кореї та Кувейті, але саме Україна першою підписала ліцензійний договір на проведення національного етапу конкурсу.

Також у відомстві нагадали, що Мала академія долучилась до конкурсу Genius Olympiad у 2017 році. За цей час українські школярі здобули дві золотих, чотири срібних, шість бронзових нагород та 12 спеціальних призів.

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Автор: Леся Лещенко