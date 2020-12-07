Якщо ви з тих, кому простіше послухати аудіокнигу в навушниках або машині, ніж читати текст, або ви давно перейнялися всією красою голосових повідомлень, адже послухати вам банально простіше і зручніше, ніж читати, тоді для вас хороша новина. УНІАН першим серед українських ЗМІ запускає голосову озвучку новин! Також ця функція може бути корисна людям зі слабким зором.

Під заголовками ви можете зустріти кнопку "прослухати новину" - сміливо на неї натискайте і слухайте новину в оптимізованому для слухового сприйняття форматі.

Нічого зайвого - тільки найважливіше з новини за хвилину-півтори. Щоб зупинити відтворення, натисніть на кнопку ще раз.

P. S. Спочатку вам може здатися, що у роботів, які начитують текст, не завжди все гаразд з інтонаціями. Але повірте - це справа звички! Вони дуже милі, ви їх полюбите.

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Автор: Тарас Сидоржевський