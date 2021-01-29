Тривала нічна активність могла бути еволюційною адаптацією.

Місячне світло безумовно грає важливу роль у моделюванні нічної активності та сну людини. Але питання, чи може місячний цикл на це впливати, залишалося предметом суперечок.

За з’ясування правди взялися нейробіологи Вашингтонського університету, цитує дослідження Science alert.

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Науковці оснастили понад 500 учасників моніторами активності на зап’ясті, щоб відстежити їхній режим сну, й провели такий експеримент у найрізноманітніших місцях.

До дослідження залучили 98 осіб корінної громади аргентинського племені Тоба-Кум. Деякі з них не мали доступу до електрики, інші користувалися нею в обмеженій кількості, ще частина проживала у повноцінних «міських» умовах з повним доступом до електрики.

У рамках цього ж проекту дослідники відстежили сон ще 464 студентів коледжу у Сіетлі.

Невдовзі фахівці простежили одну і ту ж закономірність під час сну і неспання незалежно від місця проживання добровольців.

Дані показали, що сон зазвичай настає пізніше і триває менше у ночі напередодні повного Місяця, коли місячне світло яскравішає після сутінок. Результати свідчать, що людський сон синхронізується з фазами Місяця незалежно від етнічного чи соціокультурного походження, а також рівня урбанізації.

За словами фахівців, тривала нічна активність, яку стимулювало місячне світло, могла бути еволюційною адаптацією ще з часів доіндустріального суспільства – допомагала довше працювати за яскравого світла і приносити більше користі одноплеменцям.

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Автор: УНІАН