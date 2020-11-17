Фрагмент дна Тихого океану знайшли у майже 650 км під Китаєм – у перехідній зоні кори Землі.
Про це пише Science alert.
Читайте такожВчені встановили родинні зв’язки найдавніших померлих малюків-близнюків (фото)
Скалиста плита є реліктом океанічної літосфери – поверхні планети. Проте цій літосфері не щастить постійно насолоджуватися видами з вершин. Через безкінечні зіткнення деякі тектонічні плити опускаються (субдукція), що сталося і зі знайденим реліктом.
Вчені отримали зображення тектонічної плити, що раніше лежала під Тихим океаном завдяки мережі з 300 сейсмічних станцій.
Команда дослідників визначила два стрибки сейсмічних хвиль глибоко під землею з двома аномаліями верхньої та нижньої частин плити, викликаних, зокрема, давнім впливом води.
Інші новини на тему
- Корабель Crew Dragon з астронавтами запустили на МКС (фоторепортаж)
- Названо можливу причину зникнення води на Марсі
- "Булочка з корицею": Хаббл сфотографував неймовірно красиву галактику (фото)
- Фахівці з кібербезпеки розповіли, чому не варто ділити аккаунт в медіа-сервісах з сім'єю та друзями
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram