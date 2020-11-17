Вчені отримали зображення тектонічної плити, що раніше лежала під Тихим океаном.

Фрагмент дна Тихого океану знайшли у майже 650 км під Китаєм – у перехідній зоні кори Землі.

Про це пише Science alert.

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Скалиста плита є реліктом океанічної літосфери – поверхні планети. Проте цій літосфері не щастить постійно насолоджуватися видами з вершин. Через безкінечні зіткнення деякі тектонічні плити опускаються (субдукція), що сталося і зі знайденим реліктом.

Вчені отримали зображення тектонічної плити, що раніше лежала під Тихим океаном завдяки мережі з 300 сейсмічних станцій.

Команда дослідників визначила два стрибки сейсмічних хвиль глибоко під землею з двома аномаліями верхньої та нижньої частин плити, викликаних, зокрема, давнім впливом води.

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Автор: Яна Ставська