Вчені знайшли масивну споруду віком 2600 років, приховану під багатовіковими шарами бруду

Ця знахідка стала результатом поєднання супутникових радіолокаційних знімків із методами підземного сканування для виявлення прихованих археологічних об’єктів.

Виявлена під стародавнім містом Буто в дельті Нілу в Єгипті похована споруда може виявитися залишками храму, вік якого становить близько 2600 років. Про це пише Daily Galaxy.

Знахідка стала результатом поєднання супутникових радіолокаційних знімків з методами підземного сканування для виявлення прихованих археологічних об'єктів.

Зазначається, що це відкриття стало наслідком дослідження, в якому супутникові радіолокаційні дані поєднувалися з геофізичними методами картування, здатними виявляти поховані залишки. Під час попередніх розкопок археологи згодом виявили стіни з сирцевої цегли та кілька релігійних предметів. Подробиці роботи були опубліковані в журналі Applied Geophysics.

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Команда почала з вивчення радіолокаційних знімків, отриманих супутником Sentinel-1. Згідно з дослідженням, вчені обробили дані, отримані 5 травня 2018 року, щоб знайти незвичайні закономірності, які могли б вказувати на наявність похованих споруд.

Потім ці потенційні цілі були досліджені за допомогою електрорезистивної томографії. Цей метод вимірює рух електричних струмів у землі та дозволяє виявляти приховані стіни, будівлі та інші археологічні об’єкти, не порушуючи цілісність ділянки.

Дослідники заявили, що місця для проведення електророзвідувальних робіт були обрані на основі аномалій, раніше виявлених на супутникових знімках. Зосередившись на ділянках, які, найімовірніше, містять поховані останки, вони змогли максимально підвищити ефективність дослідження. Цей підхід виявився успішним, виявивши кілька підземних аномалій і надавши детальне уявлення про приховані особливості ділянки.

Виявлено масивну споруду на глибині шести метрів

Важливо, що в ході досліджень були виявлені різні шари заселення на цій ділянці. У верхніх трьох метрах знаходилися уламки кераміки та уламки, пов'язані з діяльністю римської епохи. Більш значний об'єкт було виявлено глибше під землею. На глибині приблизно шести метрів під час досліджень було виявлено те, що команда описала як велику поховану споруду.

Результати показали, що сканування виявило значну поховану споруду на глибині близько шести метрів. Виходячи з цієї глибини, команда вважає, що вона, ймовірно, належить до саїтського періоду, приблизно 2600 років тому. Археологи зазначили, що точне призначення споруди залишається невідомим. На момент проведення дослідження розглядалися такі варіанти, як святилище або гробниця.

Цікаво, що для подальшого дослідження команда провела попередні розкопки на ділянці розміром 10 на 10 метрів. В результаті робіт були виявлені стіни з сирцевої цегли, розташування яких точно збігалося з аномаліями, виявленими геофізичними дослідженнями, що безпосередньо підтвердило виявлення археологічних залишків за допомогою підземної візуалізації.

Артефакти вказують на стародавній храм

У ході розкопок було виявлено низку знахідок, пов'язаних з релігійною діяльністю. Команда повідомила, що однією з найпереконливіших підказок стало виявлення невеликої жертовної чаші разом із численними амулетами, що зображують єгипетських божеств. Автори заявили:

"Наявність невеликої жертовної чаші разом із численними релігійними амулетами, що зображують єгипетських божеств, таких як Ісіда, Гор, Таверета і Ваджет, ще більше підтверджує гіпотезу про храм".

Археологи також виявили бронзовий амулет із зображенням Гора-немовляти, амулет із зображенням присілого лева та ще один, що зображує Анубіса. Серед інших знахідок - фрагменти вапнякових статуй і фаянсова пластина з різьбленими зображеннями Хатор з обох боків. Особливо примітною знахідкою став стеатитовий скарабей з ім'ям царя Тутмоса III. Можливо, він використовувався або як амулет, або як печатка.

"У сукупності ці артефакти вказують на наявність релігійного об'єкта з сильними культовими та церемоніальними зв'язками, що ще більше підтверджує інтерпретацію споруди як храму 26-ї династії", - зазначили дослідники.

Вони також додали, що під товстим шаром глини в іншому місці Буто може ховатися ще один храм, і ця можливість буде досліджена в ході майбутніх досліджень.

Новини археології

Нещодавно хлопчик із Канзасу в США, який займався пошуком скам'янілостей під час польової поїздки геологічного клубу, натрапив на щось набагато більше, ніж очікував: останки 4,5-метрової морської рептилії, що мешкала в стародавньому морі 85 мільйонів років тому.

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