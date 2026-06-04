У Єгипті відкрили 'священний архів' із 22 трунами та папірусами, запечатаними 3000 років тому

На більшості саркофагів немає імен, натомість вказано професійні звання.

Археологи в Луксорі відкрили висічену в скелі похоронну камеру і виявили схованку з розписаними дерев'яними саркофагами. Як пише ecoticias.com, знахідка включає 22 труни з муміфікованими останками та вісім рідкісних папірусів, виявлених усередині великої глиняної посудини.

Камера була висічена в скелі в районі Курна на західному березі Луксора, в південно-західному дворі гробниці Сенеба. Очевидно, вона слугувала похоронним сховищем, тобто місцем, де збиралися труни після більш ранніх поховань.

Усередині труни були розставлені в 10 горизонтальних рядів, кришки розташовані окремо. При цьому на більшості трун немає особистих імен. Замість цього на них вказані професійні титули, наприклад, "Співак Амона" як ключове позначення. Це свідчить про те, що в цьому місці поховання релігійна приналежність могла мати таке ж, а можливо, навіть більше значення, ніж родинна приналежність.

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Хішам Ель-Лейті, генеральний секретар Вищої ради з питань старожитностей, заявив, що дослідники працюють над розгадкою таємниці скарбу та встановленням осіб похованих там людей.

Хто такі співаки Амона?

Амон-Ра був великим богом Фів, а Карнак – одним з його головних релігійних центрів.

Співачки Амона – це жінки, які допомагали здійснювати храмові ритуали за допомогою священної музики, співу та звуку. Жінки із знатних родин служили всередині храму Амона в Карнаку, поки жерці здійснювали підношення та ритуали очищення.

Папіруси можуть стати найважливішою підказкою

Вісім папірусів можуть виявитися найважливішими експонатами в кімнаті. На декількох із них досі збереглися оригінальні глиняні печатки, а це означає, що тексти ще не були розкриті, збережені та перекладені.

Дослідники поки не можуть сказати напевно, чи можуть це бути молитви за померлих, записи про храмну роботу або списки, пов'язані з організацією поховань.

Археологи поки що продовжують пошуки первинних гробниць, з яких могли бути перенесені труни. Виявлення цих місць може показати, чи були співаки спочатку поховані разом як храмова група, чи зібрані пізніше з різних місць.

Раніше під час розкопок у Північному Китаї археологи виявили в одному з поховань поруч із Великою Китайською стіною бронзовий глечик, наповнений стародавнім пивом – йому близько 2300 років.

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