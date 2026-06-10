Хлопчик знайшов скам'янілість величезної морської рептилії віком 85 мільйонів років

Знахідку було зроблено в кар’єрі, де комерційні бригади регулярно зрізають шари породи, оголюючи реліквії, приховані мільйони років.

Хлопчик із Канзасу в США, який займався пошуком скам'янілостей під час польової поїздки геологічного клубу, натрапив на щось набагато більше, ніж очікував: останки 4,5-метрової морської рептилії, що мешкала в стародавньому морі 85 мільйонів років тому. Про це пише Fox News.

Корбіну Булларду було всього 11 років, коли він помітив кілька великих хребців, що стирчали з породи в кар'єрі неподалік від свого рідного міста Кліруотер, штат Канзас, під час поїздки з геологічним клубом 4-H округу Седжвік.

"Я не знав, що це, але я знав, що це щось велике", - розповів він телеканалу.

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Під час трьох додаткових експедицій Буллард та інші члени клубу дбайливо розкопали майже цілу скам'янілість тилозавра, масивної морської рептилії, яка панувала в морях крейдяного періоду.

Скам'янілість мала довжину понад 4,5 метра і включала в себе все, від величезного черепа тварини до більшої частини її скелета.

Відзначається, що древній хижак жив приблизно 82-87 мільйонів років тому, згідно з даними дослідників, які датували знахідку формацією Смокі-Хілл-Чок, багатим на скам'янілості шаром породи, що простягається по території Канзасу.

Знахідка була зроблена в кар'єрі, де комерційні бригади регулярно зрізають шари породи, оголюючи реліквії, приховані мільйони років. До знахідки Булларда члени клубу в основному знаходили зуби акул і скам'янілості риб.

Зараз 12-річний Буллард, який готується до вступу в сьомий клас, планує виставити череп скам'янілості на ярмарку округу Седжвік у липні. Він сказав:

"Я сподіваюся, що [судді] скажуть, що він виглядає дійсно добре і що ми вклали в нього багато зусиль".

Новини археології

У Луцьку нещодавно виявили залишки фундаменту однієї з веж Окольного замку - вежі Свинюського, засипаної близько 300 років тому. Зараз на цьому місці проводяться археологічні роботи.

За більш ніж три тижні дослідникам вдалося виявити місцезнаходження самої вежі та підземний поверх, який збігається з підземним поверхом існуючої вежі князів Чорторийських, розташованої по сусідству.

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