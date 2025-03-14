Якщо нема змоги погуляти в парку, знизити біль допоможе навіть відео в YouTube з краєвидами природи.

Спостереження за природою знижує больові відчуття людини. Таке несподіване відкриття зробила група дослідників з Ексетерського та Віденського університетів, пише Independent.

Вчені провели експеримент з невеликою групою із 49 піддослідних. Їм показували відео з різними типами середовища і паралельно піддавали незначним ударам електричним струмом. Сканування мозку під час цього експерименту виявило, що відчуттям болю від ударів струмом було меншим, коли на екрані демонструвалися природні ландшафти, на відміну від зображень міського пейзажу або офісного інтер'єру.

Дослідники оцінили ефект від таких відео з природою як приблизно половина від ефекту, який дають типові знеболювальні препарати. На думку авторів роботи, отримані ними результати пропонують багатообіцяючий потенціал для створення альтернативних стратегій лікування болю.

Відео дня

Суб’єктивні відчуття учасників експерименту підтвердили показники приладів: відчуття болю справді було меншим під час перегляду природних сцена, кажуть піддослідні.

Провідний автор дослідження Макс Штайнінгер, аспірант Віденського університету, зазначив, що про знеболювальний ефект від перегляду природних ландшафтів було відомо давно. Але його дослідження підтвердило, що це не ефект плацебо, а справді фізіологічна реакція організму. Іншими словами, це не людям здається, що вони відчувають менше болю, а мозок справді менше реагує на больові сигнали.

Доктор Алекс Смоллі з Університету Ексетера додав, що результати дослідження також доводять важливість захисту здорового та функціонуючого природного середовища та мають заохочувати людей проводити час на природі заради власного блага.

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