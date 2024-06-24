Поки що мова йде лише про прототип, однак вже в найближчому майбутньому КНР може отримати діючу ракету.

Китайська державна космічна компанія випередила приватний сектор КНР у розборці багаторазових ракет. Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Перспективна ракета стартувала вчора, 23 червня. Це прототип діаметром 3,8 м, оснащений трьома двигунами, що використовують у якості палива метан, а у якості окислювача – рідкий кисень.

Прототип досяг висоти 10 км, після чого розпочався контрольований спуск. На висоті 50 м над землею було розгорнуто чотири посадкові опори, на які ракета вдало приземлилася.

Ракету розробили фахівці Шанхайської академії космічних технологій (SAST), яка входить до складу Китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації (CASC).

У якості конкурента SAST виступає стартап Landspace, що базується в Пекіні. Зараз він також активно працює у напрямку створення багаторазових ракет.

Космічний ринок майбутнього – що треба знати

На сьогодні лідерами в сфері розробки багаторазових ракет є США: мова, в першу чергу, про компанії Rocket Lab та SpaceX.

При чому остання активно працює над створенням повністю багаторазового носія Starship, який стане найбільшою та найбільш потужною ракетою в світі.

Передбачається, що завдяки новим потужностям SpaceX зможе виробляти по одному Starship на день. В майбутньому цю ракетну систему хочуть використовувати, зокрема, для польотів до Марса та Місяця.

Нагадаємо, у червні SpaceX вперше вдалося успішно приводнити прискорювач Starship, що стало величезним кроком вперед у розробці космічної системи нового покоління.

Вас також можуть зацікавити новини: