Вояджер-1 встановить рекорд, якого ще ніхто не досягав: що відбудеться в листопаді 2026 року

Зонд працює вже 49 років і продовжує бити рекорди.

У листопаді 2026 року зонд NASA "Вояджер-1" подолає рубіж, якого не досягав жоден створений людиною об’єкт: відстань, при якій радіосигналу, що летить зі швидкістю світла, потрібно рівно 24 години, щоб дістатися до нього.

Це означає, що інженери на Землі, які надіслали "Вояджеру" повідомлення "доброго ранку" у понеділок, отримають відповідь лише в середу – і це від зонда, який продовжує працювати приблизно через 49 років після запуску з мису Канаверал у 1977 році, пише Space Daily.

"Вояджер-1" – за будь-якими мірками найдовговічніший і найуспішніший апарат для дослідження далекого космосу за всю історію людства. Він стартував 5 вересня 1977 року о 8:56 за східним літнім часом на ракеті "Титан-IIIE/Центавр" зі стартового майданчика 41 авіабази Мис Канаверал – спочатку в рамках чотирирічної місії з вивчення Юпітера та Сатурна.

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Ця чотирирічна програма була виконана в листопаді 1980 року, коли "Вояджер-1" завершив проліт повз Сатурн. Відтоді зонд безперервно працює, передає дані та приймає команди з Землі – ось уже 46 років.

Незапланована додаткова місія, що стала наслідком інженерної міцності апарата, перетворилася на найвіддаленіший технологічний проєкт людства. "Вояджер-1", який у листопаді 2026 року подолає рубіж в один світловий день, по суті є тим самим апаратом, що покинув стартовий майданчик у 1977 році: з тими самими приладами, тим самим джерелом живлення, тією самою антеною, тими самими бортовими комп’ютерами – і списком невеликих механічних несправностей, що поступово зростає, з якими наземній команді JPL поки що вдається справлятися.

Цей рубіж буде досягнуто, коли "Вояджер-1" опиниться приблизно за 25,9 мільярда кілометрів від Землі – за нинішньою траєкторією це відбудеться 15 листопада 2026 року.

Сьюзі Додд, менеджерка проєкту "Вояджер" у Лабораторії реактивного руху NASA, конкретно описала оперативну реальність: "Якщо я надішлю команду і скажу: "Доброго ранку, Вояджер-1" о 8-й ранку в понеділок, відповідь від нього я отримаю в середу вранці приблизно о 8-й годині".

Одностороння затримка сигналу в 24 години означає, що все спілкування з апаратом тепер відбувається у циклі "команда – підтвердження" тривалістю 48 годин. Наземна команда JPL вже не може вести із зондом нічого схожого на діалог. Кожну команду потрібно відправляти в темряву – і чекати дві доби, щоб дізнатися, що сталося.

Чому відстань перетворюється на час

Протягом більшої частини місії "Вояджера-1" JPL вимірював відстань до апарату в кілометрах, потім у мільярдах кілометрів, потім в астрономічних одиницях. У міру зростання цифр вони дедалі важче піддавалися інтуїтивному сприйняттю.

При 25 мільярдах кілометрів відстань втрачає будь-який зрозумілий сенс. Команда місії перейшла до вимірювання відстані через те, скільки часу світло витрачає на її подолання. Світлові години були стандартною одиницею виміру протягом кількох останніх років.

Тепер починаються світлові дні. До того моменту, коли місія "Вояджера-1" завершиться, відстань до нього вимірюватиметься у частках світлового тижня. Це важливо, тому що радіосигнали поширюються зі швидкістю світла, і час, за який світло досягає апарата, дорівнює часу проходження радіосигналів.

Дводобовий командний цикл, у якому зараз працює команда, – це й є на практиці те, як виглядає керування апаратом на відстані одного світлового дня.

Сам апарат рухається зі швидкістю близько 61 000 кілометрів на годину – приблизно 17 кілометрів на секунду. Це значна швидкість за людськими мірками, але незначна порівняно зі швидкістю світла. "Вояджер-1" долає приблизно 3,5 астрономічних одиниці (відстань від Землі до Сонця) на рік.

За нинішньої швидкості та траєкторії йому знадобиться близько 73 000 років, щоб досягти найближчої до Сонця зірки – Проксими Центавра. Однак "Вояджер-1" летить не в її бік – він рухається в напрямку сузір’я Змієносця і приблизно через 40 000 років пройде на відстані приблизно 1,6 світлових років від тьмяного червоного карлика Глізе 445.

За всіма прогнозами, "Вояджер-1" стане найдовговічнішим артефактом людської цивілізації у Всесвіті – він проіснує набагато довше за Землю, яка перестане бути придатною для життя.

Що ще працює

За аналізом Tom's Hardware, "Вояджер-1", який у листопаді 2026 року досягне рубежу в світловий день, значно поступається тому апарату, що покинув Землю в 1977 році. Зонд було запущено з одинадцятьма науковими приладами; чотири з них досі працюють.

Джерело живлення – три радіоізотопні термоелектричні генератори на плутонії-238 – під час запуску виробляло близько 470 ват, а зараз виробляє приблизно 250 ват, втрачаючи приблизно 4 вати на рік. З кінця 1990-х наземна команда поступово відключає другорядні прилади та нагрівачі, щоб продовжити термін служби апарату.

Кожне рішення про відключення – компроміс: вимкнути нагрівач означає заощадити енергію, але ризикнути тим, що критично важливий вузол замерзне при температурі навколишнього міжзоряного простору -270 °C. Вимкнути прилад – втратити наукові дані, але продовжити зв’язок апарата із Землею.

Останні роки були багаті на механічні інциденти. У травні 2022 року система керування орієнтацією "Вояджера-1" почала передавати спотворені дані, і команда JPL кілька місяців діагностувала проблему з відстані в 22 світлові години: надсилала команди, чекала відповіді майже дві доби, інтерпретувала результати, надсилала нові команди.

У листопаді 2023 року апарат повністю перестав передавати читабельні наукові дані; команда близько п’яти місяців з’ясовувала, що в одному з бортових комп’ютерів виявився дефектний чіп пам’яті, – а потім переналаштувала роботу в обхід несправного компонента.

Обидві проблеми в підсумку вдалося вирішити. 49-річний апарат продовжує функціонувати, але щороку приносить нові несправності, з якими наземній команді доводиться справлятися при дедалі меншому запасі міцності.

Кінець місії

За більшістю нинішніх оцінок JPL, місія "Вояджера-1" триватиме до початку 2030-х років – доти, доки запас потужності не опуститься нижче мінімального порогу, необхідного для роботи хоча б одного з приладів, що залишилися. Але це не означає, що апарат перестане існувати.

Він продовжить рух зі швидкістю близько 61 000 км/год протягом практично необмеженого терміну. "Золота платівка", закріплена на його борту, – позолочений мідний диск, створений командою під керівництвом Карла Сагана з привітаннями 55 мовами, музикою різних народів світу, науковими схемами та картою, що показує положення Землі відносно найближчих пульсарів, – продовжуватиме подорож разом із ним нескінченно довго – аж до випадкової зустрічі із зіркою, планетою чи іншою цивілізацією через багато мільйонів або мільярдів років.

Межа світлового дня в листопаді 2026 року – значно скромніша подія, ніж майбутня тиша апарату, але вона цілком реальна. Протягом 24 світлових годин світло саме стає одиницею виміру в масштабах створеного людьми об’єкта.

"Вояджер-2", що летить за іншою траєкторією і дещо відстає від свого близнюка, зараз перебуває на відстані 19,5 світлових годин і теж продовжує віддалятися. До того часу, коли другий "Вояджер" досягне своєї межі у світловий день – протягом наступного десятиліття – перший віддалиться значно далі.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Канаді виявили воду віком два мільярди років.

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