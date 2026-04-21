'Вояджер-1' вимикає прилади, щоб вижити за 25 млрд км від Землі, - The Independent

Два апарати програми залишаються єдиними, що знаходяться настільки далеко від Землі, аби забезпечувати подібну інформацію.

NASA терміново шукає рішення, щоб запобігти повному вичерпанню енергії свого першого міжзоряного космічного апарата. Voyager 1, запущений у 1977 році, зіткнувся зі зниженням рівня енергоживлення, через що операторам місії довелося тимчасово вимкнути один із наукових інструментів.

Американське космічне агентство повідомило, що наразі працює над "далекоглядним планом", який має продовжити термін служби апарата та відновити його повноцінну роботу, пише The Independent.

Плутонієве "серце" згасає

"Voyager 1 є найдальшим від Землі об’єктом, створеним людиною. У 2012 році він став першим зондом, який залишив межі Сонячної системи. Апарат живиться від радіоізотопного термоелектричного генератора, що виробляє електроенергію завдяки розпаду плутонію. Через особливості цієї системи він щороку втрачає близько 4 ватів потужності", - йдеться у повідомленні NASA.

Несподіване падіння енергоспоживання вперше зафіксували 27 лютого під час запланованого маневру. Інженери попередили, що подальше зниження потужності може активувати захисну систему, яка автоматично вимкне окремі компоненти апарата.

Вимушене вимкнення приладів

Щоб запобігти цьому, NASA вирішило відключити один із приладів на борту Voyager 1, який наразі перебуває на відстані понад 25 мільярдів кілометрів від Землі. Це тимчасовий крок, поки фахівці працюють над більш стабільним рішенням.

Керівник місії Карім Бадаруддін зазначив, що хоча відключення наукового інструмента є небажаним, це наразі найкращий доступний варіант.

Зараз на борту апарата все ще функціонують два наукові інструменти: один реєструє плазмові хвилі, інший – вимірює магнітні поля. Обидва продовжують успішно передавати дані з області космосу, яку жоден інший апарат ще не досліджував.

49 років безперервної роботи

Вимкнений інструмент – експеримент із вивчення низькоенергетичних заряджених частинок (LECP) – працював майже безперервно протягом 49 років, фіксуючи космічні промені та інші частинки з Чумацький Шлях.

У NASA пояснили, що відключення цього приладу є найкращим способом зберегти працездатність першого міжзоряного дослідника людства.

Попри обмеження, Voyager 1 продовжує надсилати критично важливі дані про структуру міжзоряного середовища, зокрема про фронти тиску та області з різною щільністю частинок за межами геліосфери.

Два апарати програми Voyager залишаються єдиними, що знаходяться настільки далеко від Землі, аби забезпечувати подібну інформацію.

Вояджер-1 - що відомо

Нагадаємо, торік повідомлялось, що на початку 2027 року космічний апарат "Вояджер-1" стане першим штучним об'єктом, який досяг відстані в один світловий день від Сонця. Йшлося, що його запустили 1977 року і відтоді він перебуває в польоті.

"Вояджер-1" став першим космічним апаратом, який вийшов за межі геліосфери, перетнув геліопаузу і увійшов у міжзоряний простір. Передбачалось, що, коли апарат досягне відстані 25,9 мільярда кілометрів від Землі, його майже 50-річну подорож можна буде порівняти з відстанню, яку світло може пройти за один день.

